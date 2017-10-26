Лидер секты погиб в пароварке, демонстрируя свою неуязвимость

Однако в этот раз что-то пошло не так: Ба забрался в емкость, а через полчаса адепты секты услышали оттуда громкий стук. Последователи бросились доставать своего гуру, но когда Ба вытащили из котла, он был уже без сознания. Религиозного деятеля доставили в больницу, однако врачам оставалось лишь констатировать его смерть.

По мнению медиков, сектатнта убил сердечный приступ. Также на его теле были обнаружены ожоги второй степени.

Дочь руководителя секты рассказала, что ее отец два года назад перенес операцию коронарного шунтирования. Что же касается трюка, то Лим Ба успешно проводил его в течение 10 лет, пишет trud.ru.