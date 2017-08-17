Лидер справедливороссов намерен участвовать в президентских выборах

По словам источников, об этом будет объявлено осенью, после того, как о своем решении баллотироваться объявит нынешний президент РФ Владимир Путин.

Путин в начале августа пообещал "подумать" о своем участии в выборах президента в 2018 году. Источники РБК в Кремле сообщили, что Путин, скорее всего, будет участвовать в выборах как самовыдвиженец. Этот вариант считают приоритетным, так поддержка Путина в обществе шире, чем поддержка "Единой России".

По закону официально о выдвижении кандидат в президенты может объявить после назначения даты голосования. Выборы президента назначает Совет федерации не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. В 2018 году выборы по решению Госдумы должны пройти 18 марта — в день присоединения Крыма к России.

Ранее лидер справороссов заявлял, что партия рассматривает несколько возможных кандидатур для выдвижения на пост президента и объявит о них осенью. Источники в "Справедливой России" рассказывали, что партия может выдвинуть кого-то из женщин-партийцев — в частности, думского вице-спикера Ольгу Епифанову и депутата, актрису Елену Драпеко. Также обсуждался вопрос выдвижения кого-то из партийных функционеров — в частности, первого замруководителя фракции Александра Буркова или другого заместителя Миронова Валерия Гартунга.

Однако от выдвижения других кандидатов в партии решили в итоге отказаться, "поскольку любой новый выдвиженец в президенты — это потенциальный преемник партийного лидера, а уходить с поста главы партии Миронов не планирует", пишет polit.ru.

Справка

Миронов дважды участвовал в президентских выборах. По итогам кампании 2012 года он получил 3,86% голосов. По данным ВЦИОМ, в августе 2017 года рейтинг доверия Сергею Миронову составил 2,8%. Социологи из "Левада-Центра" оценили электоральный рейтинг лидера справороссов в 1%.

Политолог Константин Калачев прогнозирует, что Миронов не войдет в тройку лидеров президентских выборов, уступив лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому и председателю КПРФ Геннадию Зюганову, а, возможно, и лидеру "Яблока" Григорию Явлинскому. Желание лидера справороссов баллотироваться эксперт объяснил намерением "оставаться единоличным лидером партии и нежеланием уступать этот пост".