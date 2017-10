Лидеры китайского рынка импортных продуктов питания приедут на СЭФ-2017

Тема экспорта российских продуктов актуальна как никогда. Завоевывая имидж качественных и экологически чистых, они все активнее продвигаются на азиатские рынки. Но не всегда российским экспортерам удается представить свой товар в нужном свете своим конечным потребителям. По словам управляющего компании ВЭД Агент – стратегического партнера СЭФ-2016 Александра Дегтярева, для продвижения некоторых российских товаров в Азии иногда требуется дорогостоящий маркетинг, посещение тематических выставок, налаживание контактов и длительное исследование потребностей рынка. Чтобы упростить задачу российским предпринимателям, организаторы СЭФ-2017 пригласили на мероприятие ряд зарубежных импортеров, которые специализируются на поставках продуктов в страны Азии. Зная все тонкости ведения этого бизнеса приглашенные эксперты поделятся на форуме инсайдерской информацией о состоянии азиатского рынка и его потребностях на сегодняшний день. Кроме того, по предварительной заявке можно будет организовать с ними встречу на Бирже контактов и решить вопросы непосредственно на мероприятии, или наладить контакты для дальнейшего сотрудничества.

Александр Дегтярев,

управляющий компании ВЭД Агент – стратегического партнера СЭФ-2016:

На форум приглашены те компании, которые в первую очередь заинтересованы в российских продуктах питания, будь то сырьевая продукция, либо готовый товар, - отметил Александр Дегтярев. – У каждой из этих компаний есть определенные интересы на территории РФ, но они с готовностью рассмотрят все предложения от российских предпринимателей.

Так, среди приглашенных компаний значится Hangzhou Sunny Jumbo Trading Co.LTD. Компания начинает свою историю с 2009 года, занимаясь в основном импортом продуктов питания, таких как напитки и газированная вода, кондитерские изделия. Hangzhou Sunny Jumbo Trading Co.LTD является официальным представителем продуктовой торговой марки Nanako в КНР, реализуя продукцию через известные торговые сети: Century Mart, Vanguard, а также через интернет-площадки: Tmall, YHD.com, JD.com. Компания заинтересована в российских производителях напитков, различных снеков, чипсов и сухариков, а также конфет, орехов, засахаренных фруктов и других сладостей. В вышеперечисленной продукции заинтересована и компания ChaoQian market development Co.LTD (Guangzhou), которая занимается уже оптовой продажей импортных продуктов питания.

Примечательно, что зарубежные компании занимаются продвижением не только тех продуктов, которые востребованы в досуговое времяпрепровождение, но алкогольных напитков. Компания Shantou Shuangzixing Wine CO.LTD профессионально занимается продвижением на китайский рынок вина из Италии и Франции, и является официальным дилером многих известных заводов производителей вина высокого качества. В России представителей компании интересуют производители винно-водочных изделий, а также пива. Компания TastyWay из Малайзии, расположившись на юге Китая, активно продвигает на рынок КНР кофе и занимается контролем производства OEM (Original Equipment Manufacture - контрактное производство продукции, под уже существующей маркой) по изготовлению напитков.

Главной достопримечательностью сельского хозяйства в Сибирском федеральном округе остаются качественные зерновые культуры из Алтайского края. В Китае востребованы сибирское зерно, подсолнечное масло и мука. Именно поэтому на форум были приглашены представители компании SINO STATE FARMS CEREALS &OILS CO. LTD, занимающейся импортом и торговлей на территории Китая зерна, кукурузы, риса и растительного масла.

SINO STATE FARMS CEREALS &OILS CO. LTD - предприятие с уставным капиталом в 60 млн.юаней, ежегодно получающее государственные квоты на импорт зерна и муки. Основными зарубежными партнерами компании являются США, Канада и Австралия. В этом году компания посетит форум уже во второй раз, продолжив развивать новое для себя направление после СЭФ-2016 - импорт из РФ, и готовя на данный момент к отгрузке очередную партию продукции. На СЭФ-2017 представители SINO STATE FARMS CEREALS &OILS CO. LTD намечают встречи с действующими партнерами и надеются на расширение деловых связей, благодаря участию на Бирже контактов.

На форум в Сибирь приедут также несколько интернет-площадок по продвижению импортных продуктов питания в Китае, и даже филиал медиа-холдинга "Центральное телевидение Циндао" - www.chinafoodtv.com. Последний, являясь правообладателем ряда торговых знаков, использует возможности телевидения и сети интернет, продавая продукты питания, в частности сотрудничая с представителями отрасли по производству муки и растительного масла.

Другая интернет-площадка Importfood.net является не только местом продажи для импортных товаров, но и оказывает услуги по продвижению продуктов питания на китайский рынок за агентское вознаграждение. На сайте Importfood.net представлены товары из более 65 стран мира, в том числе и из России.

Сеть супермаркетов и сайт Taoduke.com.cn реализует в числе импортной продукции не только продукты питания, но и товары личной гигиены, косметику, детское питание, БАД, бытовую технику, товары для дома и многое другое. Компания с 2009 года использует преимущества режима зоны свободной торговли в порту, непрерывно развивая партнерскую сеть по всему миру. На сегодняшний день у компании подписано более 3000 контрактов с партнерами-поставщиками, преимущественно из США, Японии, Южной Кореи и о.Тайвань.

Многие приглашенные зарубежные делегации ранее не сотрудничали с российскими предпринимателями, но они проявляют активный интерес к нашей отечественной продукции, - добавил Александр Дегтярев. – На СЭФ будет хорошая возможность для сибирских компаний встретить лидеров китайского рынка импортных продуктов и наладить с ними деловые отношения.

Справка

Сибирский экономический форум "Россия и Большая Азия. Импорт, экспорт, инвестиции. Отраслевые решения для малого и среднего бизнеса при работе с Китаем, Индией, Японией, Республикой Корея, Вьетнамом, Таиландом, Монголией" проводится в ежегодном формате для реализации проектов между российскими и азиатскими компаниями. В этом году СЭФ-2017 состоится уже в четвертый раз и пройдет 16-17 ноября 2017 года на площадке МВК "Новосибирск Экспоцентр".

