Литовский суд обязал "Газпром" выплатить самый большой в стране штраф в €35,6 млн

Суд Литвы оставил в силе штраф в 35,6 миллиона евро, наложенный на "Газпром". Об этом сообщает литовское агентство BNS.
Сообщается, что главный административный суд Литвы отклонил апелляцию на решение Совета по конкуренции страны, который в октябре 2014 года наложил на компанию штраф за отказ подписать с Lietuvos energija gamyba договор об обмене газом. "Суд принял окончательное решение обязать российский газовый концерн "Газпром" заплатить Литве штраф в размере €35,6 млн. Штраф за два года назначен в связи с тем, что концерн "Газпром" нарушил договоренность 2004 года и не согласился подписать с компанией Lietuvos energija сделку по обмену газом", — говорится в тексте постановления.
Агенство отмечает, что вынесенный штраф - самый большой в истории страны.
Местное антимонопольное ведомство полагает, что своим отказом российская компания подписанию литовской стороной договоров с другими поставщиками газа и создала условия для сохранения монопольного положения "Газпрома".
Российская сторона пыталась обжаловать решение, но безуспешно.
Справка
В феврале 2012 года Lietuvos energija для закупки топлива на более выгодных условиях обратилась к "Газпром экспорту" с просьбой произвести обмен. "Газпром" отказал литовской компании, таким образом вызвав рост цен для литовских потребителей, пишет Lenta.ru.
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