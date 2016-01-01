Литовский суд обязал "Газпром" выплатить самый большой в стране штраф в €35,6 млн

Сообщается, что главный административный суд Литвы отклонил апелляцию на решение Совета по конкуренции страны, который в октябре 2014 года наложил на компанию штраф за отказ подписать с Lietuvos energija gamyba договор об обмене газом. "Суд принял окончательное решение обязать российский газовый концерн "Газпром" заплатить Литве штраф в размере €35,6 млн. Штраф за два года назначен в связи с тем, что концерн "Газпром" нарушил договоренность 2004 года и не согласился подписать с компанией Lietuvos energija сделку по обмену газом", — говорится в тексте постановления.

Агенство отмечает, что вынесенный штраф - самый большой в истории страны.

Местное антимонопольное ведомство полагает, что своим отказом российская компания подписанию литовской стороной договоров с другими поставщиками газа и создала условия для сохранения монопольного положения "Газпрома".

Российская сторона пыталась обжаловать решение, но безуспешно.

Справка

В феврале 2012 года Lietuvos energija для закупки топлива на более выгодных условиях обратилась к "Газпром экспорту" с просьбой произвести обмен. "Газпром" отказал литовской компании, таким образом вызвав рост цен для литовских потребителей, пишет Lenta.ru.