Ливни могут спровоцировать поднятие уровня рек в Алтайском крае

Ливни могут спровоцировать подъемы уровней в Бие, Катуни и обеспечить дальнейший рост уровней в Ануе и Чарыше, отмечают в министерстве.

На Оби подъемы уровней уже зафиксированы на участке от села Усть-Чарышская Пристань до Барнаула. Ниже по течению Оби сохраняются небольшие колебания уровней воды.

При этом 31 мая на Алтае продолжает действовать штормовое предупреждение: ожидаются сильные порывы ветра, ливни с грозами, град.

Напомним, что вторая волна паводка началась в Алтайском каре с 25 мая. Однако пока уровни рек в регионе не превышают критических значений.