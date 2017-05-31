Ливни могут спровоцировать поднятие уровня рек в Алтайском крае

Дожди, которые продолжают идти в Алтайском крае, могут усугубить ситуацию с паводком. Об этом сообщает краевое министерство экологии и природных ресурсов.
Ливни могут спровоцировать подъемы уровней в Бие, Катуни и обеспечить дальнейший рост уровней в Ануе и Чарыше, отмечают в министерстве.
На Оби подъемы уровней уже зафиксированы на участке от села Усть-Чарышская Пристань до Барнаула. Ниже по течению Оби сохраняются небольшие колебания уровней воды.
При этом 31 мая на Алтае продолжает действовать штормовое предупреждение: ожидаются сильные порывы ветра, ливни с грозами, град.
Напомним, что вторая волна паводка началась в Алтайском каре с 25 мая. Однако пока уровни рек в регионе не превышают критических значений.
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