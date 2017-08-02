Лолита рассказала, зачем надела прозрачный комбинезон на фестивале "Жара"

В интервью радиостанции "Говорит Москва" 53-летняя поп-звезда пояснила, что на последнем такте своего выступления она сняла накидку и сказала, что хочет остаться последней толстой артисткой в шоу-бизнесе, поскольку все уже похудели. По ее словам, это была не более чем шутка, но у людей без чувства юмора получилась "своя реакция".

"Я разместила фотожабу и сама получила удовольствие от этого. Группа Rammstein назвала меня рок-н-ролльщицей. Я считаю, что все очень классно", — отметила певица, имея в виду свою страницу в Instagram.

Мать прикрывает сына)! Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Авг 1 2017 в 5:07 PDT

"Беда в том, что фестиваль был качественный, но о музыке никто не пишет. Все будут обсуждать, кто в чем, как и что. Честно, обсуждать шутку, с которой я вышла, даже смысла не имеет", — посетовала Лолита, пишет bfm.ru.