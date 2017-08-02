Лолита рассказала, зачем надела прозрачный комбинезон на фестивале "Жара"

Певица Лолита прокомментировала свое появление в прозрачном комбинезоне на фестивале в Баку, что стало поводом для многочисленных шуток в интернете.
В интервью радиостанции "Говорит Москва" 53-летняя поп-звезда пояснила, что на последнем такте своего выступления она сняла накидку и сказала, что хочет остаться последней толстой артисткой в шоу-бизнесе, поскольку все уже похудели. По ее словам, это была не более чем шутка, но у людей без чувства юмора получилась "своя реакция".
"Я разместила фотожабу и сама получила удовольствие от этого. Группа Rammstein назвала меня рок-н-ролльщицей. Я считаю, что все очень классно", — отметила певица, имея в виду свою страницу в Instagram.
"Беда в том, что фестиваль был качественный, но о музыке никто не пишет. Все будут обсуждать, кто в чем, как и что. Честно, обсуждать шутку, с которой я вышла, даже смысла не имеет", — посетовала Лолита, пишет bfm.ru.
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