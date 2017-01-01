Лукашенко обвинил Россию в нарушении международных договоров

Лукашенко заявил, что глава ФСБ России "одним росчерком пера" перечеркнул межгосударственное соглашение между Белоруссией и РФ по границе.

"Существуют межгосударственные договоры и соглашения, и один какой-то министр, пусть даже сильный, фсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ - 801, 802, 803. Я называю даже номера этих приказов", — сказал Лукашенко на встрече с журналистами в Минске.

Глава Белоруссии подчеркнул, что его страна "ни одного (межгосударственного с РФ) договора не нарушила". "Россия пинает их в хвост и в гриву", — отметил Лукашенко.

"Что это за пограничная зона 30 километров? Я считаю, что это чисто политический выпад", — сказал Лукашенко.

"Вот эти бездумные нескоординированные шаги, которые только ухудшают наши отношения, этого делать нельзя! Нам надо вернуться. Хватает у нас проблем и в России", — отметил президент.

Высказав сожаление в связи с созданием погранзоны, белорусский лидер напомнил, что в свое время Минск оказывал помощь россиянам, оказавшимся в тяжелой ситуации. В качестве примера он привел беженцев из Северного Кавказа в 90-е годы, которых белорусы "приняли, разместили, накормили". "Они там рожали и моим именем называли своих детей. Но это россияне, мы же не отгородились от них", — отметил он.

"А помните, когда в Калининград Литва не пустила целый состав, они, там, на железной дороге, на шпалах сидели голодные, немытые, грязные, бедные, не знали, что с детьми делать. Я их обогрел, накормил, послал своих людей, своего сына — иди, проверь, чтобы люди там не пострадали. Вот как мы относились к россиянам", — сказал Лукашенко.

Напомним, что 1 февраля директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников подписал приказ, устанавливающий пограничную зону на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Белоруссией.