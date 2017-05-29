Лукашенко рассказал об учебе своего младшего сына Коли

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с учащимися "Молодежь. Взгляд в будущее" рассказал об учебе своего младшего сына Николая.
По словам президента, одним из любимых школьных предметов его сына является история. "И не потому, что я историк. А потому, что у него склад ума гуманитарный", — сказал он.
"Если вы думаете, что он у меня там особый ребенок, ничего подобного. Как все. В семь подъем, в восемь на занятиях, — сказал Александр Лукашенко. — Обычная школа, обычный ученик. Да, все понимают, что это сын президента. Но, слава богу, он не любит, когда на него внимания больше обращают, чем это нужно".
Говоря о школьных занятиях, глава государства выразил мнение, что не стоит перегружать учеников большим количеством уроков и слишком сложным материалом, равно как и непомерным объемом домашнего задания. "Иначе получим обратную реакцию. Особенно если дети не понимают сложность материала", — отметил он.
Александр Лукашенко также рассказал про реакцию Николая на инициативу о переносе начала уроков в школах на 9 часов: "Утром одно мнение я уже получил: ты не то делаешь, не надо в 9 часов. Как родители детей повезут? Это же не сын президента едет".
Ранее глава государства заявил, что в вопросе начала учебных занятий в школах главным должно быть здоровье детей. "Мы должны определиться, чего мы от этого (переноса начала учебных занятий) хотим. Я говорил о здоровье детей, о нормальном их самочувствии на уроке. Для того, чтобы человек усваивал материал, он должен хорошо себя чувствовать. Поэтому мне кажется, что здесь цель — здоровье детей и способность усваивать материал", — заявил он, пишет belta.by.
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