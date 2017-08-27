Лукашенко вместе с сыном собрал больше 100 тонн картофеля

Лукашенко убирает картофель. Фото: president.gov.by. Лукашенко убирает картофель. Фото: president.gov.by. Лукашенко убирает картофель. Фото: president.gov.by. Лукашенко убирает картофель. Фото: president.gov.by.

Работа продолжалась весь день. С 3 гектар собрали 105 тонн картофеля.

Президент копает картофель не в первый раз. Часть урожая обычно передают в социальные учреждения.