Любимая актриса Гитлера оказалась советской разведчицей

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Сегодня, 15:16.
Культура

Немецкая киноактриса и певица венгерского происхождения Марика Рёкк оказалась советской разведчицей. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild со ссылкой на недавно рассекреченные документы немецкой разведки.

Марика Рёкк.
Марика Рёкк. Фото: www.colors.life.

Из документов следует, что КГБ завербовал Рёкк через её менеджера Хайнца Хоффмайстера, который работал на советскую разведку. Что именно делала Рёкк и какую информацию могла передавать в Москву, до сих пор неизвестно.

Рёкк принадлежала к разведывательной сети "Крона", участники которой добыли копию плана "Барбаросса" и данные о немецком наступлении под Курском. В "Крону" входили более 30 разведчиков, среди которых были банкиры, военные и государственные чиновники. Возглавлял сеть советский разведчик Ян Черняк. Предполагается, что муж Рёкк, режиссер Георг Якоби, также был советским шпионом.

Первое упоминание о шпионской деятельности Рёкк встречается в документах немецкой организации "Гелен" за ноябрь 1951 года В том же году она объявила, что заканчивает свою актерскую карьеру и планирует открыть собственный бутик в Дюссельдорфе. Но немецкая разведка решила, что это был лишь хитроумный ход, который позволили Рёкк и дальше работать на СССР.

Марика Рёкк родилась в 1913 году в Каире в семье венгерского архитектора и строителя. Актерская карьера Рёкк началась в 1930-е годы. 

После выхода на экраны фильма "Лёгкая кавалерия" с её участием в главной роли, Адольф Гитлер публично называл Рёкк своей любимой актрисой. Российскому зрителю Марика Рекк лучше всего известна по телесериалу "Семнадцать мгновений весны", в котором показывают фрагмент с участием актрисы из фильма "Девушка моей мечты". Штирлиц смотрел эту киноленту 27 раз, поскольку кинотеатр, где ее крутили, был местом его встречи со связником.

Марика Рекк умерла от инфаркта в 2004 году в возрасте 90 лет в Бадене, близ Вены.

Справка

По данным ресурса "Кинопоиск" Марина Рёкк играла роли в 39 фильмах.

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