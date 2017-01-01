Любимая актриса Гитлера оказалась советской разведчицей

Немецкая киноактриса и певица венгерского происхождения Марика Рёкк оказалась советской разведчицей. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild со ссылкой на недавно рассекреченные документы немецкой разведки.
Из документов следует, что КГБ завербовал Рёкк через её менеджера Хайнца Хоффмайстера, который работал на советскую разведку. Что именно делала Рёкк и какую информацию могла передавать в Москву, до сих пор неизвестно.
Рёкк принадлежала к разведывательной сети "Крона", участники которой добыли копию плана "Барбаросса" и данные о немецком наступлении под Курском. В "Крону" входили более 30 разведчиков, среди которых были банкиры, военные и государственные чиновники. Возглавлял сеть советский разведчик Ян Черняк. Предполагается, что муж Рёкк, режиссер Георг Якоби, также был советским шпионом.
Первое упоминание о шпионской деятельности Рёкк встречается в документах немецкой организации "Гелен" за ноябрь 1951 года В том же году она объявила, что заканчивает свою актерскую карьеру и планирует открыть собственный бутик в Дюссельдорфе. Но немецкая разведка решила, что это был лишь хитроумный ход, который позволили Рёкк и дальше работать на СССР.
Марика Рёкк родилась в 1913 году в Каире в семье венгерского архитектора и строителя. Актерская карьера Рёкк началась в 1930-е годы.
После выхода на экраны фильма "Лёгкая кавалерия" с её участием в главной роли, Адольф Гитлер публично называл Рёкк своей любимой актрисой. Российскому зрителю Марика Рекк лучше всего известна по телесериалу "Семнадцать мгновений весны", в котором показывают фрагмент с участием актрисы из фильма "Девушка моей мечты". Штирлиц смотрел эту киноленту 27 раз, поскольку кинотеатр, где ее крутили, был местом его встречи со связником.
Марика Рекк умерла от инфаркта в 2004 году в возрасте 90 лет в Бадене, близ Вены.
Справка
По данным ресурса "Кинопоиск" Марина Рёкк играла роли в 39 фильмах.
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