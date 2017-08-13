Любитель спиртного из Республики Алтай украл из магазина алкоголь почти на 4 тыс. рублей

29-летний житель поселка Гагарка (Усть-Коксинский район) поживился в местном магазине, принадлежащем индивидуальному предпринимателю: он похитил 14 бутылок водки стоимостью 3850 рублей, сообщает МВД по Республике Алтай.
В дежурную часть отделения МВД России по Усть-Коксинскому району поступило сообщение о краже спиртных напитков в поселке Гагарка. Прибывшие на место сотрудники следственно-оперативной группы установили, что злоумышленники, проникли в помещение магазина, спилив навесные замки входной двери.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к совершению кражи 29-летнего местного жителя, ранее совершавшего преступления. Подозреваемого задержали и доставили в отделение полиции, где после предъявления улик он признался в совершении кражи. Он пояснил, что ночью спилил навесные замки ножовкой и проник в помещение магазина.
Большую часть спиртного сельчанин успел "использовать в личных целях". Оставшаяся часть похищенного, спрятанная неподалеку от места преступления, изъята.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Максимальное наказание по ней - лишение свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.
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