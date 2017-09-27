Потерявшегося любителя пещер из Бийска нашли в горах Алтая благодаря экстренному телефону

В горах Алтая, у хребта Иолго заблудился турист-спелеолог из Бийска. Валерий Прокопьев отстал от своей группы и должен был присоединиться к товарищам в окрестностях пещеры, но заблудился в темноте. Связь в тех местах практически не ловит. Спелеолог позвонил по экстренному номеру службы спасения и сообщил, что ему нужна помощь. У мужчины не было с собой ни палатки, ни снаряжения.
Как сообщили в пресс-службе регионального Главка МЧС, мужчина не знал местность, не успел самостоятельно дойти до пещеры и потерялся. Уже наступала ночь и температура воздуха стремительно опускалась к 0 градусов. У мужчины с собой не было палатки и снаряжения — он все отдал группе перед выездом к пещере Тут-Куш.
Турист без устали шел 12 часов, пытаясь найти группу. В это время его уже искали МЧСовцы, но ему удалось самостоятельно выйти к турбазе, практически одновременно со спасателями. Сотрудники МЧС доставили мужчину в Горно-Алтайск, отогрели, накормили, предоставили ночлег, высушили совершенно вымокшие ботинки, а утром отвезли на автовокзал, откуда он благополучно добрался домой, рассказали в ведомстве.
Справка
Пещера Тут-Куш расположена в западной оконечности Северо-восточного Алтая хребта Иолго и давно стала излюбленным местом паломничества для любителей подземных исследовательских экспедиций.
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