Потерявшегося любителя пещер из Бийска нашли в горах Алтая благодаря экстренному телефону

Как сообщили в пресс-службе регионального Главка МЧС, мужчина не знал местность, не успел самостоятельно дойти до пещеры и потерялся. Уже наступала ночь и температура воздуха стремительно опускалась к 0 градусов. У мужчины с собой не было палатки и снаряжения — он все отдал группе перед выездом к пещере Тут-Куш.

Турист без устали шел 12 часов, пытаясь найти группу. В это время его уже искали МЧСовцы, но ему удалось самостоятельно выйти к турбазе, практически одновременно со спасателями. Сотрудники МЧС доставили мужчину в Горно-Алтайск, отогрели, накормили, предоставили ночлег, высушили совершенно вымокшие ботинки, а утром отвезли на автовокзал, откуда он благополучно добрался домой, рассказали в ведомстве.

Справка

Пещера Тут-Куш расположена в западной оконечности Северо-восточного Алтая хребта Иолго и давно стала излюбленным местом паломничества для любителей подземных исследовательских экспедиций.