Люди, не готовые отказаться от комфорта даже в самых неожиданных местах

Люди по-разному понимают что им удобно, а что нет. Вот, казалось бы, чесать правой ногой за левым ухом не ахти как комфортно. Однако же находятся индивидуумы, которым как раз так нравится. Эта подборка про таких вот людей и животных, которые не стесняются своих желаний.
Люди, которые знаю, что такое комфорт. Фото: trinixy.ru.
Люди, которые знаю, что такое комфорт. Фото: trinixy.ru.
Люди, которые знаю, что такое комфорт. Фото: trinixy.ru.
Люди, которые знаю, что такое комфорт. Фото: trinixy.ru.
Люди, которые знаю, что такое комфорт. Фото: trinixy.ru.
Люди, которые знаю, что такое комфорт. Фото: trinixy.ru.
Люди, которые знаю, что такое комфорт. Фото: trinixy.ru.
Люди, которые знаю, что такое комфорт. Фото: trinixy.ru.
Люди, которые знаю, что такое комфорт. Фото: trinixy.ru.
Люди, которые знаю, что такое комфорт. Фото: trinixy.ru.
Люди, которые знаю, что такое комфорт. Фото: trinixy.ru.
Люди, которые знаю, что такое комфорт. Фото: trinixy.ru.
Люди, которые знаю, что такое комфорт. Фото: trinixy.ru.
Люди, которые знаю, что такое комфорт. Фото: trinixy.ru.
Люди, которые знаю, что такое комфорт. Фото: trinixy.ru.
Люди, которые знаю, что такое комфорт. Фото: trinixy.ru.
Люди, которые знаю, что такое комфорт. Фото: trinixy.ru.
Люди, которые знаю, что такое комфорт. Фото: trinixy.ru.
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