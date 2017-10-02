Люди, не готовые отказаться от комфорта даже в самых неожиданных местах

Люди по-разному понимают что им удобно, а что нет. Вот, казалось бы, чесать правой ногой за левым ухом не ахти как комфортно. Однако же находятся индивидуумы, которым как раз так нравится. Эта подборка про таких вот людей и животных, которые не стесняются своих желаний.

Люди, которые знаю, что такое комфорт. Фото: trinixy.ru. Люди, которые знаю, что такое комфорт. Фото: trinixy.ru. Люди, которые знаю, что такое комфорт. Фото: trinixy.ru. Люди, которые знаю, что такое комфорт. Фото: trinixy.ru. Люди, которые знаю, что такое комфорт. Фото: trinixy.ru. Люди, которые знаю, что такое комфорт. Фото: trinixy.ru. Люди, которые знаю, что такое комфорт. Фото: trinixy.ru. Люди, которые знаю, что такое комфорт. Фото: trinixy.ru. Люди, которые знаю, что такое комфорт. Фото: trinixy.ru. Люди, которые знаю, что такое комфорт. Фото: trinixy.ru. Люди, которые знаю, что такое комфорт. Фото: trinixy.ru. Люди, которые знаю, что такое комфорт. Фото: trinixy.ru. Люди, которые знаю, что такое комфорт. Фото: trinixy.ru. Люди, которые знаю, что такое комфорт. Фото: trinixy.ru. Люди, которые знаю, что такое комфорт. Фото: trinixy.ru. Люди, которые знаю, что такое комфорт. Фото: trinixy.ru. Люди, которые знаю, что такое комфорт. Фото: trinixy.ru. Люди, которые знаю, что такое комфорт. Фото: trinixy.ru. Источник.