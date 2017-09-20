Люди с квадратными лицами больше всего склонны к изменам

Психологи провели два исследования, пытаясь определить внешность сексуально активных и склонных к случайным связям людей.

В первом приняли участие 145 студентов, которые имели романтические отношения. Их попросили указать в анкетах особенности своего поведения в общении с другими людьми и сексуального поведения. А по фотографиям добровольцев специалисты определили показатель соотношения ширины и высоты лица. Во втором исследовании ученые оценили степень неверности добровольцев. В нем участвовали 314 человек.

Оказалось, что показатель соотношения ширины и высоты лица может служить показателем сексуальной активности как мужчин, так и женщин.

Люди с квадратными и широкими лицами могут быть неверными своим партнерам, а связь между пропорциями лица и сексуальным поведением опосредованно уровнем гормона тестостерона во время полового созревания, пишет "Росбалт".