Люди с квадратными лицами больше всего склонны к изменам

Короткое и широкое лицо является признаком человека, который с наибольшей вероятностью окажется неверным — такому выводу пришли канадские ученые, материал представлен на сайте Eurekalert!
Психологи провели два исследования, пытаясь определить внешность сексуально активных и склонных к случайным связям людей.
В первом приняли участие 145 студентов, которые имели романтические отношения. Их попросили указать в анкетах особенности своего поведения в общении с другими людьми и сексуального поведения. А по фотографиям добровольцев специалисты определили показатель соотношения ширины и высоты лица. Во втором исследовании ученые оценили степень неверности добровольцев. В нем участвовали 314 человек.
Оказалось, что показатель соотношения ширины и высоты лица может служить показателем сексуальной активности как мужчин, так и женщин.
Люди с квадратными и широкими лицами могут быть неверными своим партнерам, а связь между пропорциями лица и сексуальным поведением опосредованно уровнем гормона тестостерона во время полового созревания, пишет "Росбалт".
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