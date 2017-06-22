Людмила Гошко: пептидный комплекс IPH-AGAA помогает мне готовиться к соревнованиям.

Людмила Гошко — многократный призер международных чемпионатов по бодибилдингу — рассказала о последних достижениях, планах на будущее и о влиянии спортивного питания на тренировочный и восстановительный процессы.

По словам спортсменки, на данный момент ей удалось реализовать поставленную цель — стать чемпионкой Европы в категории Women’s Physique over 163. Победа в Европейском чемпионате дает право на получение PRO-card и участие в соревнованиях с топовыми атлетками мира.

Людмила Гошко,

многократный призер международных чемпионатов по бодибилдингу: "В данный момент меня впечатляет Juliana Malacarne. Она гармонично сложена и не потеряла женственность, хотя это очень сложно при нашей подготовке. Моя мечта — стоять с ней в топ-5. После отдыха я начну подготовку к Arnold Сlassik и mr. Olympia IFBB PRO".

Спортсменка отметила, что восстанавливаться между чемпионатами и работать над собой во время тренировок ей помогают курсы спортивного питания с аминокислотным пептидным комплексом IPH-AGAA.

Пептидный комплекс IPH-AGAA реанимирует тело и организм, дает силы для изнурительных тренировок и обеспечивает сбалансированное питание в посттренировочном процессе. Короткие пептиды, которые являются основой комплекса, дают бодибилдерам возможность как можно дольше поддерживать нужную форму и не терять ее с возрастом.

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