Лже-сотрудница банка обманула алтайскую пенсионерку

В Горно-Алтайске устанавливают личность мошенницы, похитившей деньги у 62-летней горожанки. Пенсионерка сообщила, что с ее карты сняли более 6 тысяч рублей.
Как сообщает ГУ МВД по РА, вечером женщине позвонила неизвестная и представилась сотрудником службы безопасности банка. Звонившая сообщила, что с банковского счета потерпевшей якобы идут денежные переводы. Узнав от пенсионерки о том, что такие операции она не осуществляла, злоумышленница предложила отменить переводы, для чего попросила сообщить ей номер банковской карты, номер счета и цифры указанные на обратной стороне карты. Запутав пенсионерку, мошенница узнала эти данные, которые позволили ей подключить услугу "Мобильный банк" к своему номеру телефона. После этого со счета пенсионерки списали деньги.
Сотрудники полиции установили, что номер звонившей лже-сотрудницы банка зарегистрирован в Омской области. По данному факту проводится проверка.
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