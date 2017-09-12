Лже-сотрудница банка обманула алтайскую пенсионерку

Как сообщает ГУ МВД по РА, вечером женщине позвонила неизвестная и представилась сотрудником службы безопасности банка. Звонившая сообщила, что с банковского счета потерпевшей якобы идут денежные переводы. Узнав от пенсионерки о том, что такие операции она не осуществляла, злоумышленница предложила отменить переводы, для чего попросила сообщить ей номер банковской карты, номер счета и цифры указанные на обратной стороне карты. Запутав пенсионерку, мошенница узнала эти данные, которые позволили ей подключить услугу "Мобильный банк" к своему номеру телефона. После этого со счета пенсионерки списали деньги.

Сотрудники полиции установили, что номер звонившей лже-сотрудницы банка зарегистрирован в Омской области. По данному факту проводится проверка.