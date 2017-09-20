Мадуро назвал Трампа "новым Гитлером"

"Агрессивная речь от нового Адольфа Гитлера в международной политике, мистера Дональда Трампа, считающего себя владельцем мира, была направлена против народа Венесуэлы, но никто не смеет угрожать нам", — передает издание слова Мадуро.

Американский президент в своей программной речи на ГА ООН раскритиковал власти Венесуэлы за диктатуру и следование "провальной социалистической идеологии", которая, по его словам, привела страну к коллапсу. Он также отметил, что Вашингтон и далее будет проводить политику санкционного давления в отношении Каракаса, сообщает РИА Новости.