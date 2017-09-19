Макаревич назвал уродливым памятник Калашникову в Москве

"Почему такая бездарная, уродливая скульптура? Даже в советские времена этот истукан не прошёл бы худсовет", — пишет Макаревич. По мнению музыканта, памятник уродует облик Москвы и позорит её перед всем миром.

Скульптуру знаменитому уроженцу Алтайского края установили 19 сентября на Садовом кольце, в сквере на пересечении улиц Садовая-Каретная и Долгоруковская, пишет "Интерфакс".

Скульптурная композиция представляет собой 5-метровую фигуру Калашникова, стоящего на 4-метровом постаменте. На заднем фоне монумента расположена скульптурная композиция с фигурой Михаила Архангела. На ней изображены модели оружия, созданные под руководством Калашникова, чертежи и инструменты, символизирующие его деятельность как конструктора-оружейника, написана фраза Калашникова: "Я создавал орудие для защиты своего Отечества"