Макаревич назвал уродливым памятник Калашникову в Москве

Андрей Макаревич высказался об открытии памятника Михаилу Калашникову в Москве. В своем посте на Facebook, музыкант назвал скульптуру "бездарной и уродливой".
"Почему такая бездарная, уродливая скульптура? Даже в советские времена этот истукан не прошёл бы худсовет", — пишет Макаревич. По мнению музыканта, памятник уродует облик Москвы и позорит её перед всем миром.
Скульптуру знаменитому уроженцу Алтайского края установили 19 сентября на Садовом кольце, в сквере на пересечении улиц Садовая-Каретная и Долгоруковская, пишет "Интерфакс".
Скульптурная композиция представляет собой 5-метровую фигуру Калашникова, стоящего на 4-метровом постаменте. На заднем фоне монумента расположена скульптурная композиция с фигурой Михаила Архангела. На ней изображены модели оружия, созданные под руководством Калашникова, чертежи и инструменты, символизирующие его деятельность как конструктора-оружейника, написана фраза Калашникова: "Я создавал орудие для защиты своего Отечества"
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