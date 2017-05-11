Макроэкономический прогноз дадут в Барнауле 18 мая

Встречу для собственников бизнеса и частных инвесторов проведет БКС Премьер

Приглашенные гости:

Александр Кареевский - эксперт фондового рынка, ведущий экономической программы на радиостанции Вести ФМ, обозреватель телеканала "Россия 24", который еженедельно подводит финансовые итоги и дает экономический анализ крупнейших эмитентов в эфире деловой программы "Геоэкономика".

- эксперт фондового рынка, ведущий экономической программы на радиостанции Вести ФМ, обозреватель телеканала "Россия 24", который еженедельно подводит финансовые итоги и дает экономический анализ крупнейших эмитентов в эфире деловой программы "Геоэкономика". Николай Соколов - эксперт БКС Премьер по инвестиционным решениям.

На мероприятии пойдет речь о перспективах российской экономики в условиях неопределенности; прогнозе движений на мировых финансовых рынках; будущем рубля и иностранных валют; возможностях инвестирования в текущей экономической ситуации. Желающие смогут получить ответы и на другие вопросы.

Выступления Александра Кареевского всегда вызывают интерес и собирают полные залы по всей стране. Не упустите шанс пообщаться с ведущим экспертом! Участие в конференции – бесплатно по предварительной записи по телефону: 8-800-500-70-85 или на странице мероприятия: promo.bcspremier.ru

Начало Конференции в 19.00. Начало регистрации в 18.30

Адрес: г. Барнаул, кинотеатр "ПИОНЕР", пр. Ленина, 102-в

БКС Премьер

Адрес: г. Барнаул, пр. Ленина, 54

Тел.: 8-800-500-40-40

Сайт: www.bcspremier.ru



Название "БКС Премьер" используется АО "БКС Банк" (Генеральная лицензия ЦБ РФ № 101 от 15.12.2014 г., Лицензия проф. участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 154-13349-100000. Выдана ФСФР 14.10.2010 г.) в качестве товарного знака для идентификации оказываемых услуг.

Не является образовательной деятельностью. Количество мест ограничено.