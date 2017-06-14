Максакова сказала все, что она думает о воскрешении убитого депутата Вороненкова

Напомним, что ранее завкафедрой истории искусств Щукинского театрального института Елена Дунаева написала в соцсети:

Во время прогулки по Тель-Авиву я нос к носу столкнулась с Денисом Вороненковым. Это точно он. Сто процентов. Я же не сумасшедшая, чтобы такую чушь выдумать. Он был один.

Максакова ответила журналистам на вопрос о том, что она думает о воскрешении Вороненкова одним словом: "Тошнит", пишет Ura.ru.

Справка

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков 23 марта был застрелен в Киеве, когда шел на встречу с другим бывшим депутатом ГД - Ильей Пономаревым. Киллер, убивший парламентария, состоял в Нацгвардии Украины.