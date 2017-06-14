Максакова сказала все, что она думает о воскрешении убитого депутата Вороненкова

Мария Максакова прокомментировала сообщения СМИ о том, что ее убитого мужа бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, встретили живым в Израиле.
Напомним, что ранее завкафедрой истории искусств Щукинского театрального института Елена Дунаева написала в соцсети:
Во время прогулки по Тель-Авиву я нос к носу столкнулась с Денисом Вороненковым. Это точно он. Сто процентов. Я же не сумасшедшая, чтобы такую чушь выдумать. Он был один.
Максакова ответила журналистам на вопрос о том, что она думает о воскрешении Вороненкова одним словом: "Тошнит", пишет Ura.ru.
Справка
Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков 23 марта был застрелен в Киеве, когда шел на встречу с другим бывшим депутатом ГД - Ильей Пономаревым. Киллер, убивший парламентария, состоял в Нацгвардии Украины.
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