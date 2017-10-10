Алтайский банкир пытается отсудить 32 млн рублей у обанкротившегося предпринимателя

Раимжанов был руководителем барнаульских компаний "АлтайСтройСтиль" и "Витязь", а также собственником нескольких объектов недвижимости на улице Привокзальной. Он один из первых в крае предпринимателей, признанных банкротами как гражданин: это произошло 14 декабря 2015 года. Его кредитор Владимир Герасименя, ссудивший предпринимателю более 7 млн рублей для реализации проекта в сфере недвижимости, подал заявление о банкротстве 1 октября 2015 года (в день вступления в силу возможности банкротить граждан).

В марте 2016 года в реестр кредиторов включился Андрей Макулов с суммой требований более 32 млн рублей, но в ходе процедуры банкротства финансовый управляющий обнаружил расписку, подтверждающую факт возврата денег. На руках у управляющего остались лишь нотариальные копии данной расписки, а оригинал он передал должнику.

В материалах дела имеется два экземпляра копии указанной расписки, заверенной двумя разными нотариусами, из содержания которой следует, что предприниматель отдал всю сумму, и Макулов никаких претензий к нему не имеет. Юристы Владимира Герасимени оспорили включение банкира в реестр кредиторов Раимжанова, и лишь кассация подтвердила их правоту. Однако 4 октября 2017 года в Арбитражном суде Алтайского края состоялось новое заседание по данному спору.

В судебном заседании Макулов заявил о том, что Раимжанов сфальсифицировал доказательства. В нотариально заверенной копии документа, по его словам, отражены не все условия погашения долга. Якобы на оборотной стороне оригинала указывалось, что долг спишется после того, как Раимжанов передаст в собственность компании "Апрель" земельные участки со зданиями на Привокзальной, 7а и 9 стоимостью около 90 млн рублей. Соучредителями фирмы являются сын должника, Андрей Макулов и Владимир Остроухов (также член совета директоров). Регистрацию перехода права собственности этих участков приостановили в сентябре 2014 года в связи с арестом имущества должника по иску Владимира Герасимени.

Согласно пояснениям Андрея Макулова, в 2014 году, после того, как Октябрьский районный суд Барнаула вынес решение о взыскании с Раимжанова его долга, предприниматель якобы приехал к нему и попросил его написать расписку о погашении займа. Обе стороны были уверены, что арест с недвижимости снимут и передача земли состоится. Однако этого не случилось и Макулов пригласил Раимжанова на разговор, в ходе которого должник якобы порвал расписку.

Юристы Владимира Герасимени ставят под сомнение обоснованность данного заявления. В кассационной жалобе они указывали, что предоставленная суду копия расписки не содержит пометок о наличии дополнительных листов, которые были бы обязательными, если бы на оборотной стороне действительно указывались дополнительные условия. Два нотариуса заверили этот документ гораздо позднее его создания. Обе стороны не отрицают факт наличия расписки и не оспаривают подлинность подписей и печатей. Однако на суде банкир отказался комментировать саму расписку и цель выдачи займа.

Интересно, что еще до обращения Макулова со своим требованием в ходе процедуры банкротства Раимжанов представлял суду расписку и указывал на то, что долг был погашен. Позднее он сменил позицию на противоположную, согласившись с требованиями Макулова в процессе их включения в реестр. Сейчас должник снова утверждает, что деньги возвращал. Прямым доказательством этого является оригинал расписки, который находится у Раимжанова с самого начала. Этот оригинал суд не раз у него истребовал, но должник его не представляет. Раимжанов якобы опасается, что если предоставить расписку в материалы дела, она просто "исчезнет", либо уйдет на экспертизу и "потеряется".

Владимир Герасименя верит, что Раимжанов все-таки вернул долг. Он считает, что Макулов пытается включиться в реестр кредиторов для того, чтобы уменьшить его долю.

Владимир Герасименя,

кредитор:

Макулов и Остроухов (также член совета директоров "ФорБанка" — прим.ред.) при продаже своих долей в "ФорБанке" учредили фирму "Бизнес-поддержка" и через нее выкупили право требования долга Раимжанова по сильно заниженной цене — то есть, фактически сами у себя. А значит, они нарушили интересы акционеров. Кроме того, они оформляли договоры займа, не обеспеченные имуществом. В итоге долг Раимжанова искусственно раздули до невероятных 80 млн рублей. Они таким образом пытаются "размыть" мои требования. А судья, который рассматривает это дело, — хороший знакомый Макулова.

27 июня на торгах продали принадлежавшее Раимжанову здание на ул. Привокзальной, 9 (в нем три объекта), где находится хостел "Барнаул", а также право аренды участка. Весь лот приобрела предприниматель Алла Набокина за 10,85 млн рублей, заявка которой был единственной. Начальная цена этого здания была 27 млн, но торги дважды откладывались — не было заявок. На очереди продажа принадлежащей Раимжанову подземной автостоянки на Привокзальной, 7а. Ее уже выставили на торги, начальная цена 10,5 млн рублей. Аукцион состоится 20 ноября.

На следующем судебном заседании, которое состоится 28 ноября, Андрей Макулов должен будет расписаться в том, что он предупрежден об уголовной ответственности за ложный донос, после чего суд будет решать, каким образом можно проверить достоверность расписки Раимжанова.