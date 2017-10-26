Малефисента и Граф Дракула сварят волшебное зелье

Уже в эту субботу 28 октября состоится самый таинственный праздник - "Детский Halloween".
Граф Дракула и Малефисента покажут мастер-класс по зельеварению и устроят мистическую викторину с подарками! Особый антураж добавит аквагрим, а профессиональный фотограф запечатлит волшебную атмосферу детского праздника!
В финале мероприятия гости в костюмах смогу принять участие в жутко красивом дефиле. Самый лучший костюм будет награжден!
Ждем вас 28 октября 2017 года в 12.00 на 5-м этаже ТРК СИТИ-центр. Будет страшно интересно!
Вход свободный.
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