Малефисента и Граф Дракула сварят волшебное зелье

Граф Дракула и Малефисента покажут мастер-класс по зельеварению и устроят мистическую викторину с подарками! Особый антураж добавит аквагрим, а профессиональный фотограф запечатлит волшебную атмосферу детского праздника!

В финале мероприятия гости в костюмах смогу принять участие в жутко красивом дефиле. Самый лучший костюм будет награжден!

Ждем вас 28 октября 2017 года в 12.00 на 5-м этаже ТРК СИТИ-центр. Будет страшно интересно!

Вход свободный.

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