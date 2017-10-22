25 маленьких обломов, которые сильно испортили день

Казалось бы, ну чего такого особенного происходит на этих снимках: подумаешь, торт упал, колесо оплавилось или собака укусила за самое сокровенное. Пройдет ведь. Но это когда еще пройдет. А вот в тот самый момент, когда это случилось, не до таких примиренческих мыслей.
Так, мелкие неприятности. Фото: опубликовано на byaki.net.
Так, мелкие неприятности. Фото: опубликовано на byaki.net.
Так, мелкие неприятности. Фото: опубликовано на byaki.net.
Так, мелкие неприятности. Фото: опубликовано на byaki.net.
Так, мелкие неприятности. Фото: опубликовано на byaki.net.
Так, мелкие неприятности. Фото: опубликовано на byaki.net.
Так, мелкие неприятности. Фото: опубликовано на byaki.net.
Так, мелкие неприятности. Фото: опубликовано на byaki.net.
Так, мелкие неприятности. Фото: опубликовано на byaki.net.
Так, мелкие неприятности. Фото: опубликовано на byaki.net.
Так, мелкие неприятности. Фото: опубликовано на byaki.net.
Так, мелкие неприятности. Фото: опубликовано на byaki.net.
Так, мелкие неприятности. Фото: опубликовано на byaki.net.
Так, мелкие неприятности. Фото: опубликовано на byaki.net.
Так, мелкие неприятности. Фото: опубликовано на byaki.net.
Так, мелкие неприятности. Фото: опубликовано на byaki.net.
Так, мелкие неприятности. Фото: опубликовано на byaki.net.
Так, мелкие неприятности. Фото: опубликовано на byaki.net.
Так, мелкие неприятности. Фото: опубликовано на byaki.net.
Так, мелкие неприятности. Фото: опубликовано на byaki.net.
Так, мелкие неприятности. Фото: опубликовано на byaki.net.
Так, мелкие неприятности. Фото: опубликовано на byaki.net.
Так, мелкие неприятности. Фото: опубликовано на byaki.net.
Так, мелкие неприятности. Фото: опубликовано на byaki.net.
Так, мелкие неприятности. Фото: опубликовано на byaki.net.
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