25 маленьких обломов, которые сильно испортили день

Казалось бы, ну чего такого особенного происходит на этих снимках: подумаешь, торт упал, колесо оплавилось или собака укусила за самое сокровенное. Пройдет ведь. Но это когда еще пройдет. А вот в тот самый момент, когда это случилось, не до таких примиренческих мыслей.

Так, мелкие неприятности. Фото: опубликовано на byaki.net. Так, мелкие неприятности. Фото: опубликовано на byaki.net. Так, мелкие неприятности. Фото: опубликовано на byaki.net. Так, мелкие неприятности. Фото: опубликовано на byaki.net. Так, мелкие неприятности. Фото: опубликовано на byaki.net. Так, мелкие неприятности. Фото: опубликовано на byaki.net. Так, мелкие неприятности. Фото: опубликовано на byaki.net. Так, мелкие неприятности. Фото: опубликовано на byaki.net. Так, мелкие неприятности. Фото: опубликовано на byaki.net. Так, мелкие неприятности. Фото: опубликовано на byaki.net. Так, мелкие неприятности. Фото: опубликовано на byaki.net. Так, мелкие неприятности. Фото: опубликовано на byaki.net. Так, мелкие неприятности. Фото: опубликовано на byaki.net. Так, мелкие неприятности. Фото: опубликовано на byaki.net. Так, мелкие неприятности. Фото: опубликовано на byaki.net. Так, мелкие неприятности. Фото: опубликовано на byaki.net. Так, мелкие неприятности. Фото: опубликовано на byaki.net. Так, мелкие неприятности. Фото: опубликовано на byaki.net. Так, мелкие неприятности. Фото: опубликовано на byaki.net. Так, мелкие неприятности. Фото: опубликовано на byaki.net. Так, мелкие неприятности. Фото: опубликовано на byaki.net. Так, мелкие неприятности. Фото: опубликовано на byaki.net. Так, мелкие неприятности. Фото: опубликовано на byaki.net. Так, мелкие неприятности. Фото: опубликовано на byaki.net. Так, мелкие неприятности. Фото: опубликовано на byaki.net. Источник.