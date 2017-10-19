Малышам из барнаульского дома ребёнка очень нужны родители

В доме ребенка воспитываются дети до трех лет. Это сироты или ребята, оставшиеся без попечения родителей. Также в этом детдоме проживают малыши, которых временно поместили в учреждение по заявлению законных представителей.

Как рассказали сотрудники дома ребенка, здесь, конечно, созданы благоприятные условия для жизни, приближенные к домашним. Но даже такая теплая и уютная обстановка, где дети могут правильно развиваться умственно, эмоционально и физически, не заменит малышам настоящие семьи. И пусть коллектив специалистов и педагогов обеспечивает воспитанникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, положенные социальную защиту и соблюдение конституционных прав и гарантий, это все-таки не домашняя жизнь с мамой и папой.

Из письма сотрудников барнаульского дома ребенка:

Какими бы прекрасными ни были условия в доме ребенка, ребенку лучше в семье. Усилия нашего коллектива направлены на изменение тяжелых судеб детей. Совместно с органами опеки и попечительства ведется работа по устройству наибольшего количества детей в семью, подарив им тем самым то, чего были лишены по воле судьбы. Устройство детей в семьи — приоритетное направление в деятельности дома ребенка. Каждый наш малыш ждет свою маму. И мы надеемся и верим, что это обязательно случится. Поэтому важнейшей задачей работы учреждения является работа по устройству детей в семьи.

Справка

В 2017 году 40 воспитанников барнаульского дома ребенка, оставшихся без попечения родителей, были переданы на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, 31 ребенок возвращен в семью.



КГБУЗ Дом ребенка специализированный находится по адресу: Барнаул, ул. Аванесова, 46. Телефон: +7 (3852) 68-34-20.