Малый бизнес оценил деловой климат в Алтайском крае

Как рассказал Павел Нестеров altapress.ru, опрос проводился примерно в 50 городах и районах края. Всего на анкетные вопросы ответили 260 респондентов, в том числе представители торговли, сельского хозяйства, промпроизводства, строительства, транспортного обслуживания, общественного питания. Каждый предприниматель ответил на 20 вопросов.

Так, на вопрос, "удовлетворены ли вы условиями ведения бизнеса", положительно ответили 52,7% респондентов (да — 22,7%, скорее да, чем нет — 50%). Категорическое "нет" сказали 6,2%.

Предприниматели также оценили влияние кризиса на состояние их бизнеса. О том, что оно значительно ухудшилось, сообщили 52% отвечающих, незначительно ухудшилось — 27,7%. Значительно улучшился бизнес в период кризиса у 2% респондентов, еще 8% затруднились с ответом.

Кроме прочего, региональный малый бизнес оценил уровень административной нагрузки. Наибольшее число ответивших — 50,8% — отметили, что она не изменилась. Считают, что она возросла, 37,7% предпринимателей, что уменьшилась — 6,1%. Более 5% отвечавших сообщили, что при сокращении одних видов нагрузки возросли другие.

Предпринимателей также спросили и об их планах развития. 28% респондентов сообщили, что намерены и в дальнейшем продолжать свой бизнес, 25% - что проанализируют состояние дел и постараются выровнять ситуацию, Ничего не намерены предпринимать 12,3% отвечавших. Ликвидировать или продать бизнес хотят 4,2% предпринимателей.

На встрече с губернатором Павел Нестеров подчеркнул, что "индекс настроений бизнеса пошел в лучшую сторону", особенно в производственной и аграрной сферах деятельности, по сравнению с опросами годичной давности.

Губернатор сообщил, что удовлетворение аграриев – следствие не только субъективных, но и объективных факторов: "Если уж 93% сельхозтоваропроизводителей закончили год рентабельно, с прибылью, то мы можем, конечно, ожидать, что их настроения и ожидания будут положительными".

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Из ваших материалов следует, что у бизнеса, который занимается торговлей и общественным питанием, несколько хуже оценки. Здесь тоже есть объяснение. К сожалению, кризис конца 2014-2016 годов привел к снижению покупательской способности. Товаров стали покупать меньше, услугами организаций общественного питания пользоваться стали реже. Но для бизнеса это не катастрофа. Снижение на несколько процентных пунктов не критично.

Инструментом развития торговли и общепита в текущих условиях губернатор видит большую ориентацию на товары местного производства, которые более доступны населению края. "Тот, кто торгует дорогим импортом, сегодня проигрывает, - уверен глава региона. - А тот, кто торгует товарами российскими, алтайскими, позволяет своему бизнесу обеспечить эффективность".

Факт

Участники опроса оценили работу уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае. Ее считают эффективной 52,3% респондентов (да — 25,4%, скорее да, чем нет — 26,9%), категорически ею не довольны 2,7%, 29,6% затруднились с ответом.