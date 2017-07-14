"Мало извилин": в интернете появилась пародия на клип Ольги Бузовой

Авторы видео предлагают зрителям вариант песни, буквально трактующей все кадры видеоролика. Само название, как и припев, "Мало половин" заменены на "Мало извилин".

Авторы видеопародии критикуют неумение ведущей "Дома- 2" петь и танцевать. Кроме того, создатели антиклипа смеются над сюжетом ролика и мейкапом героини.

"Ела землю и потому такие губы у меня", "Ставьте лайки, кого реально задолбала эта полоса", "Я этим местом на лобном сижу и иногда еще им я думаю", — поется в новой версии клипа Бузовой.

Телеведущая и начинающая певица очень ждала появления клипа "Мало половин". Свой новый трек она представила фанатам в конце мая. Большинство подписчиков назвали музыкальное творение Бузовой издевательством над своими ушами.

Пародия, в отличие от оригинала, собрала в основном положительные отзывы, пишет ura.ru.