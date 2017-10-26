Мало снега: синоптики рассказали, какой будет зима на Алтае и в соседних областях Сибири

По словам Ягудина, в целом в Западной Сибири в первые два зимних месяца будет прохладнее обычного. Январские температуры будут ниже среднего значения на пару градусов. А к концу зимы температура поднимется выше нормы на 1-2 градуса.

В большинстве западно-сибирских регионов осадки будут идти в пределах нормы, а в феврале снега выпадет больше обычного. И лишь на Алтае зима окажется малоснежной.