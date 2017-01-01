Малому и среднему бизнесу Алтая стали доступны новые ресурсы для развития

В настоящее время власти края согласовывают план-график мероприятий ("дорожную карту") по развитию бизнеса в регионе на текущий год. Благодаря этому сотрудничеству край может привлечь дополнительные федеральные деньги, а субъектам бизнеса станут доступны новые механизмы адресной поддержки.

В 2016 году в рамках соглашения уже были достигнуты первые результаты. Самое емкое направление взаимодействия — это "Программа 6,5", она призвана стимулировать кредитование предпринимателей. Предприятия могут получить кредиты с льготными процентными ставками: средние — 9,6%, малые — 10,6%.

Банки – партнеры программы в прошлом году уже одобрили 35 проектов в крае. Предприниматели получили в кредит на льготных условиях более 2,7 млрд рублей. Среди них — переработчики сельхозпродукции, производители продуктов из натурального сырья, строительные компании, энергетики, лесопереработчики, изготовители химических средств защиты растений. Сейчас на рассмотрении у банков находится еще 10 заявок от алтайских предпринимателей на общую сумму около 1 млрд рублей.

В конце прошлого года к совместной программе с "Корпорацией МСП" присоединился и "Алтайский гарантийный фонд", чтобы предоставлять поручительства по кредитам. Проект предполагает совместное участие регионального гарантийного фонда, "Корпорации МСП" и "МСП Банка" в кредитовании бизнеса. Увеличится общий лимит гарантий, что даст возможность оказывать поддержку крупным предпринимательским проектам.

Еще одно важное направление совместной работы с "Корпорацией МСП" — создание благоприятных условий предпринимателям на рынке муниципальных и госзакупок. Для них организовано специальное обучение. Его прошли уже более 850 предпринимателей.

С января по сентябрь 2016 года сумма контрактов, переданных на исполнение малому и среднему бизнесу в крае, а также социально ориентированным НКО, составила 2,8 млрд рублей (с учетом их привлечения как субпод­рядчиков). Доля переданных им контрактов — свыше 30%, это в два раза выше минимального порога, установленного законом.

Направления господдержки в рамках партнерства с Корпорацией МСП

1. Имущественная. В регионе формируются перечни государственного и муниципального имущества, которое может быть предоставлено предпринимателям на льготных условиях. В них уже включено 316 объектов. В 2017 году планируется сформировать такие перечни в 80% муниципалитетов.

2. Информационная. Предприниматели могут получить консультации по различным механизмам поддержки в МФЦ края. В 2017 году планируется обеспечить возможность получения услуг Корпорации МСП в центрах по принципу одного окна и в электронной форме.

3. Маркетинговая. Разработаны бизнес-навигаторы в Барнауле, Бийске, Рубцовске (доступны на сайте smbn.ru). Они позволяют предпринимателям в режиме одного окна определить целесообразность выбора того или иного вида деятельности, рассчитать примерный бизнес-план, найти и оформить кредит (гарантию), узнать о мерах поддержки, подобрать в аренду помещение, ознакомиться с планами закупок.

"Проблемные вопросы решаются"

Павел Нестеров,

уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае: