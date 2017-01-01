Малому и среднему бизнесу Алтая стали доступны новые ресурсы для развития

Число механизмов господдержки бизнеса в Алтайском крае увеличилось. В апреле 2016 года администрация региона подписала соглашение с "Федеральной корпорацией малого и среднего предпринимательства" ("Корпорация МСП"). Эта структура была создана, чтобы улучшить бизнес-климат в России и стать единой точкой входа для участия в программах поддержки: имущественной, информационной, финансовой и другой. Работа по всем этим направлениям уже началась и в 2017 году будет продолжена.
В настоящее время власти края согласовывают план-график мероприятий ("дорожную карту") по развитию бизнеса в регионе на текущий год. Благодаря этому сотрудничеству край может привлечь дополнительные федеральные деньги, а субъектам бизнеса станут доступны новые механизмы адресной поддержки.
В 2016 году в рамках соглашения уже были достигнуты первые результаты. Самое емкое направление взаимодействия — это "Программа 6,5", она призвана стимулировать кредитование предпринимателей. Предприятия могут получить кредиты с льготными процентными ставками: средние — 9,6%, малые — 10,6%.
Банки – партнеры программы в прошлом году уже одобрили 35 проектов в крае. Предприниматели получили в кредит на льготных условиях более 2,7 млрд рублей. Среди них — переработчики сельхозпродукции, производители продуктов из натурального сырья, строительные компании, энергетики, лесопереработчики, изготовители химических средств защиты растений. Сейчас на рассмотрении у банков находится еще 10 заявок от алтайских предпринимателей на общую сумму около 1 млрд рублей.
В конце прошлого года к совместной программе с "Корпорацией МСП" присоединился и "Алтайский гарантийный фонд", чтобы предоставлять поручительства по кредитам. Проект предполагает совместное участие регионального гарантийного фонда, "Корпорации МСП" и "МСП Банка" в кредитовании бизнеса. Увеличится общий лимит гарантий, что даст возможность оказывать поддержку крупным предпринимательским проектам.
Еще одно важное направление совместной работы с "Корпорацией МСП" — создание благоприятных условий предпринимателям на рынке муниципальных и госзакупок. Для них организовано специальное обучение. Его прошли уже более 850 предпринимателей.
С января по сентябрь 2016 года сумма контрактов, переданных на исполнение малому и среднему бизнесу в крае, а также социально ориентированным НКО, составила 2,8 млрд рублей (с учетом их привлечения как субподрядчиков). Доля переданных им контрактов — свыше 30%, это в два раза выше минимального порога, установленного законом.
Направления господдержки в рамках партнерства с Корпорацией МСП
1. Имущественная. В регионе формируются перечни государственного и муниципального имущества, которое может быть предоставлено предпринимателям на льготных условиях. В них уже включено 316 объектов. В 2017 году планируется сформировать такие перечни в 80% муниципалитетов.
2. Информационная. Предприниматели могут получить консультации по различным механизмам поддержки в МФЦ края. В 2017 году планируется обеспечить возможность получения услуг Корпорации МСП в центрах по принципу одного окна и в электронной форме.
3. Маркетинговая. Разработаны бизнес-навигаторы в Барнауле, Бийске, Рубцовске (доступны на сайте smbn.ru). Они позволяют предпринимателям в режиме одного окна определить целесообразность выбора того или иного вида деятельности, рассчитать примерный бизнес-план, найти и оформить кредит (гарантию), узнать о мерах поддержки, подобрать в аренду помещение, ознакомиться с планами закупок.
"Проблемные вопросы решаются"
Павел Нестеров,
уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае:
Многие проблемы в сфере малого бизнеса характерны для большинства регионов России. В последнее время на федеральном уровне принимается много нормативных правовых актов, и не все они радуют предпринимателей.
Однако проблемными остаются вопросы долгосрочного кредитования инвестиционных проектов. Актуальна проблема пополнения собственных оборотных средств предприятий. У многих предпринимателей высока себестоимость продукции или услуг, в которую входят сырье, материалы, энергозатраты, ГСМ, зарплата, часть налогов и т. д. Присутствует недобросовестная конкуренция со стороны теневого бизнеса. Не все муниципальные программы поддержки малого предпринимательства содержат финансовую составляющую, а без этого не получат развитие даже приоритетные направления в этих территориях. Предприниматели отмечают и недостаток квалифицированных кадров.
Сейчас идет огромная работа на федеральном и региональном уровне по внедрению риск-ориентированного подхода при проведении проверок надзорными ведомствами. Но человеческий фактор все еще присутствует на уровне "предприниматель — надзорная структура", об этом говорят обращения предпринимателей.
Положительные наработки по решению проблемных вопросов в сфере предпринимательства есть, и эта работа продолжается. Активная деятельность региональных органов власти во взаимодействии с предпринимательским сообществом ведет к созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в регионе, и это надо в полной мере использовать.
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