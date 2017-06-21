Мам с детьми хотят лишить права уходить в отпуск летом

В Министерстве труда РФ подтвердили информацию о том, что у мам, которые воспитывают двух и более детей до 14 лет, теперь нет привилегии брать ежегодный оплачиваемый отпуск в любое удобное время. Раньше эта норма была закреплена в Трудовом кодексе и работодатель не имел права отказать женщине уходить ежегодно в отпуск, например, летом, во время школьных каникул, пишут "Известия".
Теперь, по информации издания, предоставление отпусков для родителей с детьми в любое удобное для них время может быть зафиксировано только в отраслевых соглашениях, коллективных или трудовых договорах и зависит конкретно от работодателя. Именно он самостоятельно решает, когда его сотрудникам уходить в отпуск. Это правило действует для всех работников, кроме некоторых категорий граждан: инвалиды, ветераны, несовершеннолетние и, до недавнего времени, мамы с двумя и более детьми.
Кстати, норма об "удобном отпуске" для мам оставалась в Трудовом кодексе еще с советских времен (постановление Совмина СССР от 22.01.1981 N 235 "О мерах по усилению государственной помощи семьям, имеющим детей"), так как не противоречила современному законодательству.
Когда появится новая соответствующая законодательная норма пока неизвестно.
Президент Ассоциации многодетных семей "Много нас", мать шестерых детей Елена Фоминых рассказала "Известиям", что не согласна с тем, что право на удобный отпуск было неэффективно. Эксперт утверждает, что зачастую работодатели вообще не исполняют никаких норм и ставят сотрудниц перед фактом, что преференций у них не будет. В организации уже подготовила проект документа "О статусе многодетных родителей", чтобы их труд признавался общественно-полезным, а со стороны государства предоставлялись материальные гарантии – зарплата или безусловный базовый доход.
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