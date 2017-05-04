"Мамочка" столичного борделя оправдала чеченских бойцов, осужденных за разбой

Они признаны виновными в разбойном нападении на один из столичных борделей, а потерпевшей значится администратор ("мамочка") этого заведения. Сама женщина дала показания о невиновности подсудимых.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал "Росбалту", что кульминацией слушаний стало выступление "потерпевшей" — хозяйки борделя Светланы Сламчинской. Представители следствия утверждали, что якобы девушка уехала к себе на родину, на Украину, поэтому допросить ее не представляется возможным. Предлагалось зачитать показания, которые она сделала во время предварительного следствия. Однако в ходе слушаний все же было решено предпринять попытку найти фигурантку дела. Выяснилось, что Светлана Сламчинская находится не на Украине, а в одной из российских колоний. Через два месяца после событий в борделе, в декабре 2015 года, она была задержана столичными полицейскими за организацию крупной аферы, а позже получила два года колонии.

В результате Сламчинскую этапировали в Москву, она выступила в суде. Девушка заявила, что не подтверждает свои прежние показания, поскольку они якобы были даны под нажимом оперативных сотрудников. По ее новой версии, никакого разбоя не было, имел место конфликт, виновницей которого она сама и являлась, поскольку не хотела возвращать оставленные клиентами в качестве залога деньги.

Несмотря на это, прокурор потребовал для обвиняемых по четыре года колонии. Судья принял соломоново решение: Абубакаров, Якубов и их приятели — отставные сотрудники (Муслим Пейхаев и Михаил Бабаян) — были признаны виновными по статье 162 УК РФ (разбой), однако им сочли возможным назначить мягкое наказание. Абубакаров получил два года лишения свободы, его приятели — по одному году и девяти месяцев заключения. Почти столько они провели в СИЗО после ареста.

События, ставшие поводом для возбуждения уголовного дела, разворачивались в здании на улице Вавилова в Москве. На первом этаже там расположена автомойка, а два других занимал интим-салон, где клиенты могли расслабиться в обществе "девушек низкой социальной ответственности". Официально заведение работало и продолжает существовать под вывеской массажного салона. Как-то туда прибыли отставные чеченские силовики Абубакаров и Якубов, а также два их приятеля — Муслим Пейхаев и Михаил Бабаян. Мужчины сразу оплатили услуги путан, а также оставили залог в 15 тыс. рублей.

Эту сумму администратор заведения Светлана Сламчинская, она же "мамочка", брала на случай, если посетители воспользуются большим количеством услуг, чем оплатили изначально. Проведя весело время, мужчины собрались домой. Однако из залога администратор вернула только 5 тыс. рублей. На вопрос, за что были взяты оставшиеся 10 тыс., Сламчинская пояснила, что клиенты выпили четыре бокала "Советского шампанского", каждый из которых стоит 2,5 тыс. рублей.

Отставные чеченские силовики не согласились с такой ценовой политикой, из-за чего возник конфликт. Как уверяют его участники, "мамочка" в качестве убедительного аргумента решила припугнуть клиентов "крутой крышей". А те ответили, что видели разных "крутых" и никого не боятся. Вскоре в салон прибыли полицейские, которые задержали посетителей. Через сутки на них было возбуждено дело по статье 162 УК РФ (разбой). По версии следствия, Абубакаров, Якубов и их приятели с помощью угроз пытались завладеть "имуществом интим-салона".

"Абубакаров и Якубов воевали против боевиков, награждены орденами и медалями. Да, они пошли в это злополучное место. Но там произошел обычный спор из-за уплаченных денег. Никакого разбоя и близко не было, они ничего не отбирали. Просто хотели вернуть свои деньги. Зная, что неправа, "мамочка" пригрозила "крышей". Кто же знал, что у салона окажется такая "крыша", которая может посадить", — высказал мнение источник, знакомый с ситуацией.