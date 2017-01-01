На Камчатке сотрудники МЧС спасли 10-летнего школьника, которого уносило на льдине

Госинспекторы по маломерным судам МЧС России по Камчатскому краю спасли школьника, которого уносило на льдине в сторону океана. Происшествие случилось 14 февраля в бухте Крашенинникова (город Вилючинск).
Сообщение о ребенке, которого уносит на льдине, поступило в МЧС от очевидцев. Уже через 15 минут специалисты были на месте. Мальчик находился примерно в 150 метрах от берега. Сотрудники ГИМС мпустили на воду надувную лодку на веслах и поплыли за ним. Добрались быстро. Госинспектор Дмитрий Пустовалов помог мальчику перебраться с льдины в лодку. На берегу сотрудники МЧС России передали мальчика врачам "неотложки", однако медицинская помощь подростку не потребовалась. Спасательная операция была проведена молниеносно, говорят в камчатском МЧС.
Как выяснилось, мальчишки гуляли по берегу бухты. Один из ребят — четвероклассник Дмитрий — прыгнул на льдину и его понесло от берега.
Родителям и педагогам рекомендуют снова и снова напоминать детям об опасности выхода на лед. Если ситуация несет угрозу жизни, необходимо звонить в пожарно-спасательную службу МЧС России 101. Набор номера осуществляется как с мобильного, так и со стационарных телефонов.
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