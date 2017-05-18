"Марии-Ра" запретили открывать новые магазины в 8 районах Республики Алтай

УФАС по Республике Алтай запретило сетям "Мария-Ра", "Аникс", "Холидей" и "Корзинка" открывать новые магазины в нескольких районах. Это связано с тем, что ритейлеры превысили максимально разрешенный порог в 25% от общего объема реализованных товаров.
Проверка УФАС показала, что "Мария-Ра" превысила разрешенный порог сразу в восьми районах республики: Майминском, Онгудайском, Турочакском, Улаганском, Усть-Канском, Усть-Коксинском, Чемальском, Шебалинском.
Бийская сеть "Аникс" превысила порог в 25% в Чемальском районе, а компания "Прайд-А" (бренд "Корзинка") в Чойском.
Антимонопольная служба сообщает, что теперь в течение 2017 года ритейлеры не имеют право открывать новые магазины в указанных районах. Если они это сделают, то УФАС будет добиваться через суд признания сделок (о покупке или аренде помещения) ничтожными.
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