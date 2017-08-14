Марина Анисина: Малахова выгнали с "Первого канала" из-за письма Путину

Анисина рассказала, что команда программы "Пусть говорят" давила на нее и ее мужа Никиту Джигурду, это и послужило причиной подать заявление в полицию и написать письмо Владимиру Путину.

По словам фигуристки, ей якобы угрожала прежний продюсер программы Наталья Галькович. Как пишет Марина Анисина, будто бы Галькович говорила, что Анисина и Джигурда пожалеют о том, что 26 февраля 2016 года отказались в интервью Малахову раскрыть то, что от них хотели услышать.

Марина Анисина,

фигуристка:

Меня снова атакуют пранкеры! И снова отцу моих детей поступают угрозы расправы из-за завещания Людмилы Браташ! И снова жёлтые сми возобновили распространение лжи в адрес Никиты Борисовича... Наталья Галькович и её редакторы 23.02.16 обещали мне,что я пожалею о том,что отказалась тогда в пятичасовом интервью Андрюше Малахову и им говорить то,что они хотели от меня услышать! Увольнение Галькович,Малахова и их команды с первого канала напрямую связано с нашей подачей на них заявлений в полицию и в суд! Помогло моё открытое письмо Владимиру Путину... Но после короткого затишья, увы, снова возобновились угрозы и провокации! Я боюсь за Джигурду! Знаю,что он не отступит! Но за это и люблю его... Каким бы он не казался многим ненормальным, отец моих детей — настоящий мужчина,каких сегодня очень мало! Не верьте лжи чернушных СМИ! Никиту очень любят дети и он никогда не причинит ни им,ни мне насильственного вреда! Сегодня,после всего,что я узнала и с чем столкнулась,я знаю это точно! И верю только своему венчанному мужу!

СМИ сообщают, что Малахов пока не писал заявление об уходе. Официально он находился в отпуске до 10 августа, но до сих пор так и не появился в Останкино.

Ранее СМИ сообщали о переходе Малахова на ВГТРК. Пока ВГТРК и Первый канал не дают подробных комментариев. Дмитрий Шепелев, который якобы занял студию телеведущего в Останкино, порекомендовал журналистам обращаться с вопросами на эту тему в пресс-службу Первого канала. Там, в свою очередь, заявили, что "недоступны для комментариев".

Комментария от самого Малахова никому получить пока не удалось. Однако 7 августа ведущий опубликовал фотографию анкеты, заполняемой при заселении в отель, в которой в поле "профессия" написано "блогер", сообщает РИА Новости. А 10 августа группа ведущих "Авторадио" "Мурзилки International" записала песню, посвященную уходу Андрея Малахова. Телеведущий впервые за полторы недели молчания оставил комментарий в Instagram с благодарностью. Поблагодарил он и радио "Комсомольская правда" за песню на эту же тему.

Ситуация с увольнением Андрея Малахова должна окончательно проясниться 14 августа.