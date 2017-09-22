"Мария-Ра" перенесла День ходьбы, на котором буду призы на 2 млн рублей

24 сентября в крае ожидается плохая погода: дожди с грозами, ночью до 0. Поэтому организаторы решили провести спортивный праздник 1 октября, сообщает "Катунь 24".

В компании "Мария-Ра" отмечают, что обновленная трасса уже готова к стартам.

Напомним, что в "День ходьбы" на "Трассе здоровья" пройдет розыгрыш призов на сумму более 2 млн. рублей. Чтобы стать его участником, нужно принести в день праздника чеки из любого магазина "Мария-Ра" на сумму от 300 рублей от покупок, совершенных с 1 сентября. На них нужно написать фамилию, имя, отчество и телефон. Чеки следует сбросить в лототрон на 5 километре трассы здоровья. победители определятся 2 октября в прямом эфире телеканала "Катунь 24" в 21.00.

В розыгрыше будут следующие призы: