"Мария-Ра" перенесла День ходьбы, на котором буду призы на 2 млн рублей

Организаторы перенесли сроки проведения барнаульского Дня ходьбы с 24 сентября на 1 октября.
24 сентября в крае ожидается плохая погода: дожди с грозами, ночью до 0. Поэтому организаторы решили провести спортивный праздник 1 октября, сообщает "Катунь 24".
В компании "Мария-Ра" отмечают, что обновленная трасса уже готова к стартам.
Напомним, что в "День ходьбы" на "Трассе здоровья" пройдет розыгрыш призов на сумму более 2 млн. рублей. Чтобы стать его участником, нужно принести в день праздника чеки из любого магазина "Мария-Ра" на сумму от 300 рублей от покупок, совершенных с 1 сентября. На них нужно написать фамилию, имя, отчество и телефон. Чеки следует сбросить в лототрон на 5 километре трассы здоровья. победители определятся 2 октября в прямом эфире телеканала "Катунь 24" в 21.00.
В розыгрыше будут следующие призы:
- 10 горных велосипедов Scott Aspect 740,
- 100 пар карбоновых палочек для скандинавской ходьбы,
- 100 блоков шоколада "Snickers",
- 100 коробок чипсов"Lays Stax".
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