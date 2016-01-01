"Мария-Ра" потратит на новогодние подарки сотрудникам 36 млн рублей

2 тысячи рублей преподнесли как новогодние бонусы сотрудникам, включая тех, кто находится на больничном, в декрете, а также ветеранам предприятия. Ими можно оплатить 50% стоимости любого товара из ассортимента сети, кроме алкоголя и сигарет. "Подарок" нужно потратить с 27 декабря 2016 года по 31 января 2017 года.

На сайте "Мария-Ра" сказано, что сегодня в сети работают более 18 тысяч человек. То есть на новогодние подарки сотрудникам ритейлер потратит больше 36 миллионов рублей.

Отметим, что не все оценили такой подарок. Участники группы "Мария-Ра" в ВК говорят, что хотели бы видеть в числе подарков конфеты для детей, открытки и другие знаки внимания. Также они недовольны, что бонусами можно оплатить только половину покупки. В прошлом году сотрудникам перечисляли по тысяче рублей, которыми можно было полностью рассчитаться за товар.

Справка

"Мария-Ра" — входящая в первую 10 продовольственных сетей России. На 26 октября 2016 года она насчитывала 850 магазинов в 225 населенных пунктах Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях.