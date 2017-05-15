"Мария-Ра" приглашает барнаульцев на День ходьбы

21 мая с 10.00 до 16.00 на барнаульской "Трассе здоровья" пройдет второй весенний День ходьбы — традиционный праздник для всех любителей здорового образа жизни.
Дистанцию каждый сможет выбрать для себя сам. На трассе можно будет пройти со скандинавскими палочками, просто пешком или на велосипедах.
Организаторы советуют надеть светлую одежду, чтобы можно было легче заметить на себе клещей. Также посетителям праздника советуют ходить по "Трассе здоровья" — она отсыпана песком, и на ней нет клещей, в отличие от кустов и травы.
Александр Ракшин,
гендиректор "Марии-Ра":
Для участника самое главное — желание быть здоровым, крепким, желание экономить на оздоровлении. У нас нет понятия первый или последний участник, у нас все первые. Самый главный приз — та радость, которую человек получит от того что он посетил лес, полюбовался его красотой, получил удовольствие от преодоленных километров.
Гостей "Трассы здоровья" в этот день по традиции будут угощать свежим квасом и соком со сладостями партнеры праздника — компании "ПепсиКо" и "Бочкари". С 10 до 16 часов на лыжной базе "Динамо" участников будут развлекать творческие коллективы города.
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