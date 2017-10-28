Барнаульская "Мария-Ра" лидирует по экспансии в Кузбассе

В 2014–2015 годах в Кузбассе обанкротились местные крупные сети "Акватории" и "Экономька", новокузнецкое "Солнышко" и "Ваш Гастрономыч". В течение года в регионе закрылись десятки продовольственных магазинов разного формата. В прошлом году банкротом признали кемеровскую компанию "Система "Чибис"", торговая сеть "Пенсионер" также прекратила работать.

Эксперты предполагали, что после этого в регион заполонят федеральные сети "Магнит" и "Пятерочка". Однако в итоге от ухода местных игроков выиграли не только они.

За последний год число "Магнитов" в Кузбассе увеличилось в 2,4 раза. По данным сайта компании, в регионе в сентябре прошлого года было около 50 магазинов, а в октябре 2017 года их стало 127.

У барнаульской "Марии-Ра" в сентябре прошлого года было 207 магазинов, а через год стало 302. В масштабах относительного роста она уступает компании "Магнит", но обгоняет по общему числу открытых за год магазинов (95 против 77).

Московская сеть "Пятерочка" только в октябре прошлого года открыла свой первый магазин в Кузбассе. На 1 июля 2017 года в регионе работало 28 "Пятерочек", а в октябре — 41. Это в 20 раз больше, чем десять месяцев назад, но общее число новых магазинов составило всего 39. Это в 2,3 раза меньше, чем у "Марии-Ра" и в два раза — чем у "Магнита".

Томская сеть "Ярче" в Кузбассе 1 июля имела 101 магазин, а в октябре их стало на 13 торговых точек больше.