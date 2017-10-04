"Мария-Ра" вручила победителям розыгрыша подарки на 2 млн рублей

"Мария-Ра" вручила подарки победителям розыгрыша. Фото: Пресс-служба "Мария-Ра". "Мария-Ра" вручила подарки победителям розыгрыша. Фото: Пресс-служба "Мария-Ра". "Мария-Ра" вручила подарки победителям розыгрыша. Фото: Пресс-служба "Мария-Ра". "Мария-Ра" вручила подарки победителям розыгрыша. Фото: Пресс-служба "Мария-Ра". "Мария-Ра" вручила подарки победителям розыгрыша. Фото: Пресс-служба "Мария-Ра".

Кроме палочек и велосипедов, каждый победитель получил подарки от спонсоров компаний PepsiCo и Mars — коробки шоколадок Snickers и чипсов Lays.

Наталья Резвых,

победительница розыгрыша:

Я каждые выходные катаюсь на лыжах на "Трассе здоровья", летом бываю чуть реже, участвую в Белокурихинском марафоне. Постоянно скидываю чеки, но выиграла в первый раз. Очень приятно, думала никогда не повезет.

Жительница села Берёзовка Первомайского района Ирина Топинская на "Трассе здоровья" 1 октября оказалась случайно, сбросила чеки и выиграла две пары палочек для ходьбы и велосипед.

Ирина Топинская,

победительница розыгрыша:

Знакомые позвали съездить в Барнаул на "Трассу здоровья" погулять, подышать воздухом, пофотографироваться. Собрали со всех знакомых штук 10 чеков, сбросили. И теперь у меня есть велосипед, о котором я даже не мечтала.

В День ходьбы 1 октября на пятом километре "Трассы здоровья" был установлен лототрон, куда все желающие скидывали чеки из магазинов сети "Мария-Ра" для участия в розыгрыше. Всего было сброшено более 31 тысячи чеков. Победителей акции определили 2 октября в прямом эфире телеканала "Катунь 24".