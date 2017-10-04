"Мария-Ра" вручила победителям розыгрыша подарки на 2 млн рублей

110 жителей Алтайского края стали победителями осеннего розыгрыша призов от компании "Мария-Ра" на сумму более 2 млн рублей. 100 человек получили карбоновые палочки для скандинавской ходьбы, а еще 10 — велосипеды.
Кроме палочек и велосипедов, каждый победитель получил подарки от спонсоров компаний PepsiCo и Mars — коробки шоколадок Snickers и чипсов Lays.
Наталья Резвых,
победительница розыгрыша:
Я каждые выходные катаюсь на лыжах на "Трассе здоровья", летом бываю чуть реже, участвую в Белокурихинском марафоне. Постоянно скидываю чеки, но выиграла в первый раз. Очень приятно, думала никогда не повезет.
Жительница села Берёзовка Первомайского района Ирина Топинская на "Трассе здоровья" 1 октября оказалась случайно, сбросила чеки и выиграла две пары палочек для ходьбы и велосипед.
Ирина Топинская,
победительница розыгрыша:
Знакомые позвали съездить в Барнаул на "Трассу здоровья" погулять, подышать воздухом, пофотографироваться. Собрали со всех знакомых штук 10 чеков, сбросили. И теперь у меня есть велосипед, о котором я даже не мечтала.
В День ходьбы 1 октября на пятом километре "Трассы здоровья" был установлен лототрон, куда все желающие скидывали чеки из магазинов сети "Мария-Ра" для участия в розыгрыше. Всего было сброшено более 31 тысячи чеков. Победителей акции определили 2 октября в прямом эфире телеканала "Катунь 24".
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