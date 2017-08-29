Мария Шарапова разрыдалась после победы над второй ракеткой мира на US Open

Трибуны стоя устроили овацию спортсменке, та не сумела сдержать слез.

Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:4, 4:6, 6:3.

Во втором раунде турнира россиянка сыграет с Тимеей Бабош из Венгрии, пишет Lenta.ru.

Шарапова в конце апреля этого года возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за применение запрещенного препарата мельдония.

Справка

Пятикратная победительница турниров Большого шлема Мария Шарапова на пресс-конференции в Лос-Анджелесе в 2016 году призналась, что не смогла пройти допинг-тест во время Открытого чемпионата Австралии. Теннисистка признала, что употребляла запрещенный препарат мельдоний. "Я вынуждена взять всю ответственность за это. Это мой организм, и я должна принять ответственность за то, что попало в него", — сказала она. Шарапова отметила, что это вещество не входило в список запрещенных вплоть до 1 января 2016 года. По ее словам, она принимала препарат в течение нескольких лет после того, как врач прописал ей его в 2006 году. Препарат должен был помочь справиться с нарушениями ритма сердца и некоторыми другими недугами, включая ранние симптомы диабета.

Факт

Единственный раз в карьере Шарапова победила на US Open в 2006 году. Тогда ее основным нарядом также было черное платье от Nike.