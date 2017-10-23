Мария Шукшина прокомментировала скандал с ее сыном Макаром

В программе Андрея Малахова на канале "Россия 1" возлюбленная внука Василия Шукшина Макара Касаткина обвинила парня в том, что молодой человек пытался ее избить. В передаче помимо этого Макара обвинили в употреблении наркотиков.
Обвинившая Макара 19-летняя Фрейя Зильбер также рассказала, что ждет ребенка. Она сообщила, что ее бойфренд якобы не только принимает запрещенные препараты, но и распространяет их.
Мать Макара — Мария Шукшина — в ближайшее время выступит в программе Бориса Корчевникова "Судьба человека", но пока неизвестно, пойдет ли там речь о скандале. Между тем Мария коротко высказалась о происходящем в комментариях на своей страничке в Instagram. Она написала:
Сейчас идет проверка в полиции. Как только станут известны результаты, сразу сообщу. До оглашения результатов — все считается домыслами (мягко говоря).
Неделю назад Макар Касаткин и Фрейя Зильбер попали в полицию. Фрейя написала заявление на внука Василия Шукшина, обвиняя парня в насилии. В квартире Макара провели обыск. Результаты проверки еще не обнародованы, сообщает сайт Argumentiru.com.
Ольга Шукшина, тётя Макара, по поводу этого скандала сказала: "Мне Макарика очень жалко. Нам надо консолидироваться и решать эту проблему. Стыдобища. Мне очень стыдно за нас за всех". А ее сын Василий Шукшин признался, что давно не видел двоюродного брата, но всегда считал Макара хорошим и добрым парнем, который не способен ударить женщину.
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