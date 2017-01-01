Мария Захарова в суде ответит за свои слова журналистам

Представители агентства требуют от МИД опровержения высказывания, которое Захарова сделала на брифинге 27 декабря 2016 года. Она заявила, что арестованные в Белоруссии за разжигание розни журналисты Regnum Димитрий Алимкин, Юрий Павловец и Сергей Шиптенко использовали в своих публикациях слово "недонарод". Истцы просят суд признать данную информацию не соответствующей действительности и обязать МИД ее опровергнуть.

Юрист МИДа в суде возражал против привлечения Захаровой к делу и в целом против иска как поданного неправомерно. Однако Пресненский суд Москвы обязал представителя внешнеполитического ведомства известить Захарову и предоставить ей выбор - явиться на заседание или представить письменное заявление о нежелании лично участвовать в процессе.