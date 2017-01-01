Марокко весной: куда отправиться туристу

Пляжный отдых, богатейшая и разнообразная экскурсионная программа, которая удовлетворит даже самых любознательных и дотошных путешественников, а еще – вкуснейшая национальная кухня и…горнолыжные спуски (да-да, не удивляйтесь!). И для каждого времени года найдется свой неповторимый Марокко. Куда стоит направиться туристу, пожелавшему посетить это восточное королевство весной? Берите на заметку!

Достопримечательности

Весна – идеальное время для знакомства с историческим и архитектурным наследием Марокко, так как в это время здесь еще далеко до удушающей летней жары и временами даже дождит, а температура воздуха редко доходит до +25.

Начните ваш тур по достопримечательностям со столицы королевства – города Рабат. Здесь непременно нужно увидеть крепость Касба Удайя с причудливыми бело-голубыми улочками, со смотровой площадки которой вы увидите красивую панораму города. А еще – мечеть Якуба аль Мансура, Королевский дворец и Башню Хасана (минарет 12 века высотой 69 метров). Познакомиться с историей и бытом марокканцев вы сможете в Музее марокканского искусства "Удайя", Музее ремесел и Музее древностей.

В Касабланку стоит ехать затем, чтобы своими глазами увидеть великолепную мечеть Хасана Второго с самым высоким в мире минаретом (200 метров!) и раздвигающимся куполом. Но помимо этого и прекрасного внутреннего убранства мечеть будет интересна и любителям истории, т.к. в ней располагается музей. Не забудьте также прогуляться по Медине, старому городу Касабланки, и на себе ощутить колорит и атмосферу подлинного Востока.

Фес – древняя столица Марокко – зачарует вас своим неповторимым обликом: в нем смешались сразу три эпохи, придав архитектуре Феса уникальное очарование и колорит. Этот город знаменит, прежде всего, тем, что у него сразу две Медины, Фес-эль-Дждид и Фес-эль-Бали, и вторая считается самой запутанной в мире (еще бы, ведь в ней аж 6000 улиц, две сотни мечетей и больше сотни хаммамов, а ведут сюда 14 ворот – попробуйте не потеряться!).

В Фесе стоят внимания медресе Bou Inania 14 века, крепости Бордж Норд и Бордж Зюд, мечеть Аль-Тиджани и древние гробницы Меренид. А самые любопытный могут заглянуть в квартал кожевенников, но имейте в виду – лучше идите утром, пока "ароматы" красителей не стали непереносимыми.

За красивыми пейзажами лучше ехать в Танжер, крупный портовый город, который омывается сразу Средиземным морем и водами Атлантики. Здесь вам надо обязательно побывать в крепости Касба – с ее смотровой площадки открывается захватывающий дух вид на Гибралтарский пролив! С той же целью отправляйтесь на мыс Малабата к маяку – не пожалеете, это точно!

Не забудьте и о Медине, в Танжере она знаменита своими ковровыми лавками, а также рынком пряностей и сладостей. Ну а захотите отдохнуть – к вашим услугам тенистые сады Мендоубия (некоторым деревьям здесь более 800 лет!).

Развлечения

Весна – не только время знакомиться с историческим наследием Марокко, но и здорово отдохнуть и повеселиться.

Так, в марте можно посетить Фестиваль кочевников в деревне М’Хамид. Здесь вас ждут верблюжьи бега, национальные танцы и игра на местных музыкальных инструментах. Давно мечтали побывать в Сахаре? Тогда вам в деревню Мерзуга. Тут можно не только прокатиться на "корабле пустыни" - верблюде, Мерзуга – отправная точка для экскурсионных маршрутов в пустыню (можно даже с ночевкой у настоящих бедуинов!).

Любителям активного отдыха точно понравится Агадир: хождение под парусом, серфинг, водные велосипеды, рыбалка, скутеры, прогулки на верблюдах по дюнам – выбирать вам. К тому же, в мае тут проходят турниры по водным лыжам и серфингу. А еще у "наездников волн" очень популярны курортные деревни Тамархат и Тагазут, ведь лучше условий для серфинга, чем там, не сыскать.

Апрель в Марокко — это возможность увидеть впечатляющий песчаный марафон Des Sables, когда более 900 бегунов из разных стран преодолевают дистанцию в 250 км.

В мае свою поездку стоит приурочить к мусульманскому Новому году (15 мая), заодно у вас будет возможность погрузиться в яркую и самобытную атмосферу востока с головой. Меломанов ждет Рабат — в столице в этом месяце проходит музыкальный фестиваль в долине Mawazine, а в городке Эррачидиа проходит Фестиваль Пустыни, посвященный традиционной марокканской музыке.

Пляжи

Пляжный сезон начинается в Марокко в мае, когда солнце приятно греет, а море уже достаточно теплое для купания. Март и апрель тоже подходят, но больше для загара – купаться в это время еще холодновато, т.к. вода прогрета только до +19 °C.

Из самых популярных пляжных локаций Марокко стоит выделить Агадир с его пляжем, который протянулся вдоль всего города, а также пляжи Касабланки (например, Ain Diab) с Рабатом и Саидию (такие как Plage de Saidia) с отлично развитой инфраструктурой и широкими песчаными пляжами. За красивыми пейзажами отправляйтесь на пляж Лезгира в Ифни, знаменитый своими терракотовыми красными скалами.

Серферам же больше подойдет Эс-Сувейра, где волны самые высокие на побережье и всегда отменный ветер.

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Приятного путешествия!