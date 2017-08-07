Маршал, Михайлов и Митяев: в соцсетях постят фотографии с фестиваля памяти Евдокимова

В родном селе Михаила Евдокимова с 3 по 7 августа проходит фестиваль "Земляки", посвященный памяти Михаила Евдокимова, трагически погибшего в ДТП 12 лет назад.
Этот праздник "вырос" из Кубка Евдокимова, спортивных соревнований, которые проходили в Верх-Обском еще с начала 90-х годов, так что по традиции в программе фестиваля были и спортивные соревнования. Однако многих зрителей привлекает на "Земляках" приезд звезд отечественной эстрады и кино, друживших с Михаилом Евдокимовым. В этот раз гостей праздника радовали Олег Митяеев, Александр Михайлов, алтайский шансонье Евгений Росс и другие артисты.
Все мы россияне, все - земляки! Верх-Обское сегодня. И уже в ближайшие дни смотрите выпуски наших программ со всероссийского фестиваля народного творчества и спорта "Земляки" имени Михаила Евдокимова. #БийскоеТелевидение #АлтайскийКрай #Алтай #Бийск #Biysk #НовостиБийска #БийскиеНовости #Будни #ВерхОбское #ВсероссийскийФестиваль #Земляки #МихаилЕвдокимов
Вчера в Верх-Обском прошли соревнования по волейболу, пляжному волейболу и футболу. О результатах этих встреч узнаете очень скоро. Следите за нашим эфиром. #БийскоеТелевидение #АлтайскийКрай #Алтай #Бийск #Biysk #НовостиБийска #БийскиеНовости #Будни #ВерхОбское #ВсероссийскийФестиваль #Земляки #МихаилЕвдокимов #Волейбол #Футбол
😂 Когда совсем чуть-чуть не хватает роста. Наша миниатюрная Евгения Ижутова берет интервью у волейболиста. #БийскоеТелевидение #АлтайскийКрай #Алтай #Бийск #Biysk #НовостиБийска #БийскиеНовости #Будни #ВерхОбское #ВсероссийскийФестиваль #Земляки #МихаилЕвдокимов #Волейболист #ЕвгенияИжутова #ИванЗяблицкий
Судя по количеству постов в соцсетях, самым популярным гостем фестиваля "Земляки" оказался Александр Маршал:
Интервью у Заслуженного артиста России Александра Маршала 🎤🙂 Человек с невероятной энергетикой, когда поёт - мурашки по коже)) Концерт был просто 💥💥💥 #александрмаршал #интервью #верхобское #михаилевдокимов #фестивальземляки #россия #родина #likesforlikes #followme #like4like #concert #singer #interview #followback #good #photo #instaphoto
А вот частый гость фестиваля — Олег, приезжающий каждое лето в Верх-Обское с Дальнего Востока почтить память Михаила Евдокимова:
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