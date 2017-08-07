Маршал, Михайлов и Митяев: в соцсетях постят фотографии с фестиваля памяти Евдокимова

600
Сегодня, 19:30.
Культура

В родном селе Михаила Евдокимова с 3 по 7 августа проходит фестиваль "Земляки", посвященный памяти Михаила Евдокимова, трагически погибшего в ДТП 12 лет назад.

Фестиваль "Земляки". Верх-Обское, 3-7 августа 2017 года.
Фестиваль "Земляки". Верх-Обское, 3-7 августа 2017 года. Фото: Олег Боронин.

Этот праздник "вырос" из Кубка Евдокимова, спортивных соревнований, которые проходили в Верх-Обском еще с начала 90-х годов, так что по традиции в программе фестиваля были и спортивные соревнования. Однако многих зрителей привлекает на "Земляках" приезд звезд отечественной эстрады и кино, друживших с Михаилом Евдокимовым. В этот раз гостей праздника радовали Олег Митяеев, Александр Михайлов, алтайский шансонье Евгений Росс и другие артисты.

#верх-обское #евдокимов #бийск #горноалтайск

Публикация от Анастасия (@anastasiya.isaeva93)

#Митяев #Земляки

Публикация от @anananje3

друг Михаила Сергеевича — певец Александр Маршал. #верхобское2017 #земляки

Публикация от Наталья Клименко (@natali_chibiekova)

#Алтай#Земляки#Маршл к нам приезжал на концерт

Публикация от Кабаева Екатерина (@kabaevaekaterina4040)

#когда #ты #звезда #фестиваль #верхобское #Евдокимов #земляки

Публикация от художник (@serf_thiel)

В гостях у Евдокимова. И я там был, мед пил...плов ел... #земляки #евдокомов

Публикация от Валерий Копытский (@valery_kopytsky)

Фестиваль памяти М.С.Евдокимова.Александр Маршал#Маршал#Евдокимов

Публикация от Дарья (@belokrilova.darya)

#Евдокимов

Публикация от Mikhail Surkov (@mikhailsurkovv)

Верх обский

Публикация от Максим (@makeson87)

Судя по количеству постов в соцсетях, самым популярным гостем фестиваля "Земляки" оказался Александр Маршал:

#маршал #концерт #александрмаршал #верхобское

Публикация от Наталья (@kemerovomoloko)

#маршал#верхобское#евдокимов#неулетай

Публикация от DJ | student | Soundmaker (@dj_fedoroff_)

А вот частый гость фестиваля — Олег, приезжающий каждое лето в Верх-Обское с Дальнего Востока почтить память Михаила Евдокимова:

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров