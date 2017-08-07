Маршал, Михайлов и Митяев: в соцсетях постят фотографии с фестиваля памяти Евдокимова

Этот праздник "вырос" из Кубка Евдокимова, спортивных соревнований, которые проходили в Верх-Обском еще с начала 90-х годов, так что по традиции в программе фестиваля были и спортивные соревнования. Однако многих зрителей привлекает на "Земляках" приезд звезд отечественной эстрады и кино, друживших с Михаилом Евдокимовым. В этот раз гостей праздника радовали Олег Митяеев, Александр Михайлов, алтайский шансонье Евгений Росс и другие артисты.

Судя по количеству постов в соцсетях, самым популярным гостем фестиваля "Земляки" оказался Александр Маршал:

А вот частый гость фестиваля — Олег, приезжающий каждое лето в Верх-Обское с Дальнего Востока почтить память Михаила Евдокимова: