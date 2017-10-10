Машина машине: как "МегаФон" провел связь для промышленного гиганта

Марк Малахов, директор Кузбасского регионального отделения "МегаФон". Фото: Сергей Мордвинов. Угольный разрез "Черниговец" ("СДС-Уголь"). Фото: Надежда Будрина. Угольный разрез "Черниговец". Фото: Надежда Будрина. Производство. Фото: Надежда Будрина. Производство. Фото: Надежда Будрина. Инженерно-лабораторный корпус. Фото: Надежда Будрина. Производство. Фото: Надежда Будрина.

Комплексное решение "МегаФона" для "Черниговца" - это корпоративная связь для сотрудников, а их здесь более 2500 человек. Специально для этого на территории "Черниговца" были воздвигнуты две мачты 70 и 30 метров для размещения средств связи, установлены базовые станции 2G/3G, проложен волоконно-оптический кабель для доступа в Интернет. В рамках проекта МегаФон соединил и обеспечил доступ к глобальной сети не только "Черниговец", но и все предприятия СДС-Уголь, которые находятся друг от друга на расстоянии от 30 до 300 км.

Особым решением "МегаФона" при взаимодействии с корпоративным клиентом было обеспечение голосового сигнала там, где ведется непосредственная добыча. По словам директора Кузбасского регионального отделения "МегаФона" Марка Малахова, для компании это был определенный вызов. Ведь глубина разреза составляет около 300 метров, и оператор должен был обеспечить надежное качество голосовых вызовов в столь сложных рельефных условиях.

Еще одним перспективным направлением для промышленных предприятий является М2М (machine-to-machine), которое на "Черниговце" также реализовал "МегаФон". Телеметрия более 200 единиц административно-хозяйственного парка с помощью сим-карт позволяет контролировать передвижение, работоспособность техники, расход топлива и другие параметры. Онлайн обработка данных с помощью канала связи "МегаФон" также доступна диспетчерам обогатительной фабрики "Черниговская-Коксовая".

После поездки на кузбасский разрез впечатления о его масштабах работы надолго врезаются в память. Для нашего агропромышленного региона такие предприятия редкость. Но несмотря на различие, сельскохозяйственный бизнес также может повысить свою эффективность с помощью современных технологий. Так, например, "МегаФон" реализует комплекс мероприятий по обеспечению связи для "СДС-Агро" - сельскохозяйственного кластера "Сибирского делового союза". В ближайшем будущем оператор предполагает обеспечить совой связью поля, обрабатываемых на комбайнах, на уборочной и посадочной технике. Также там планируют создать возможности для дистанционного управления машинами. Пожалуй, нашему региону тоже стоит присмотреться к умным технологиям.

Факт

Угольный разрез "Черниговец" ("СДС-Уголь") расположен на севере Кемеровской области и отрабатывает запасы Кедровско-Крохалёвского и Глушинского угольных месторождений. Его строительство началось в 1965 году в две очереди. Площадь разреза – около 50 кв. км. Ежегодно на разрезе добывают около 6,3 млн тонн угля. Предприятие ведет добычу энергетического угля марки СС и коксующегося угля марок КС и КСН. Около 90% продукции идет на экспорт в Турцию, Украину, Великобританию, Южную Корею и Финляндию.