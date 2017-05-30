Машины, перевозившие пострадавших при крушении Ан-26, попали в ДТП (обновлено)

В Саратовской области произошла авария с участием автомобилей, перевозивших пострадавших в результате жесткой посадки и возгорания самолета Ан-26 на аэродроме Балашово, сообщает РЕН-ТВ.
Автоколонна, доставлявшая пострадавших в результате крушения военного самолета на аэродроме Балашово в Саратовской области, попала в ДТП. В результате этого ЧП есть пострадавшие. Подробностей аварии не приводится.
Между тем источник в экстренных службах региона сообщил "Интерфаксу", что в Саратове в ДТП попала одна из машин "скорой помощи", перевозившая пострадавших. "По предварительной информации, "скорая" столкнулась с автомобилем "Тойота", а затем сбила женщину, стоявшую на обочине дороги, и врезалась в столб", - сказал собеседник агентства. По его словам, пострадавшая госпитализирована, а в "скорой" никто не пострадал.
В региональном управлении ГИБДД эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.
Обновлено в 15.50:
По последним данным, колонна автомобилей, перевозивших раненных в результате происшествия с самолетом Ан-26 под Саратовом, не попадала в ДТП, в аварию попала резервная машина без пациентов, сообщили "Интерфаксу" в Минобороны РФ.
"Это резервная машина "скорой помощи", которая возвращалась с аэродрома пустой - как незадействованная", - сообщили в военном ведомстве.
Жесткая посадка самолета Ан-26, который выполнял учебно-тренировочный полет и принадлежал учебной базе Краснодарского высшего авиационного училища летчиков, произошла 30 мая в 05.40 в Балашове Саратовской области.
При заходе на посадку на аэродром Балашов в Саратовской области самолет не выдержал параметры снижения и ушел ниже глиссады (угла посадки). На борту самолета находились шесть членов экипажа. При жесткой посадке самолет загорелся. Один военнослужащий погиб, пять членов экипажа госпитализированы. По предварительной информации с места происшествия, причиной мог стать отказ одного из двигателей. Для установления причин к месту происшествия вылетела специальная комиссия министерства обороны.
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