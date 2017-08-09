Маски-шоу: спецназ задержал троих мужчин в Барнауле

Спецоперация в Барнауле в районе ВРЗ. 9 августа 2017 года. Фото: vk.com/barneos22. Спецоперация в Барнауле. Фото: Аня Кузеванова в vk.com/barneos22. Аня Кузеванова в vk.com/barneos22. Фото: vk.com/barneos22. Спецоперация в Барнауле. Фото: Аня Кузеванова в vk.com/barneos22.

В пресс-службе Управления Россгвардии по Алтайскому краю сообщили altapress.ru, что на месте работал ОМОН совместно с подразделением уголовного розыска.

Детали спецоперации пока не раскрываются в интересах следствия.