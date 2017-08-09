Маски-шоу: спецназ задержал троих мужчин в Барнауле

9 августа, спецназ "положил в пол" троих мужчин в районе ВРЗ Барнаула. Правоохранители обыскали автомобиль, в котором ехали задержанные, сообщили очевидцы в Barnaul 22. Силовики вытащили из машины все, вплоть до сидений.
Спецоперация в Барнауле в районе ВРЗ. 9 августа 2017 года. Фото: vk.com/barneos22.
Спецоперация в Барнауле. Фото: Аня Кузеванова в vk.com/barneos22.
Аня Кузеванова в vk.com/barneos22. Фото: vk.com/barneos22.
Спецоперация в Барнауле. Фото: Аня Кузеванова в vk.com/barneos22.
В пресс-службе Управления Россгвардии по Алтайскому краю сообщили altapress.ru, что на месте работал ОМОН совместно с подразделением уголовного розыска.
Детали спецоперации пока не раскрываются в интересах следствия.
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