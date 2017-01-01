Масленица в "Лесной сказке": программа праздника

26 февраля с 12.00 до 14.00 в парке "Лесная сказка" (Энтузиастов, 10-а) пройдет большая Масленица от издательского дома "Алтапресс". В этот день на территории парка будут работать три большие площадки: "Главная сцена", "Ярмарка" и "Место силы".
Главная сцена
12.00 – 14.40 Выступления лучших вокальных и танцевальных коллективов города, конкурсы с призами от партнеров праздника, игры для детей и взрослых от развеселых Мишки и Зайки.
14.40 Сожжение чучела.
Ярмарка
12.00 – 15.00 Продажа изделий от алтайских ремесленников, угощений и горячего чая.
12.00 – 15.00 Бесплатные мастер-мастер классы по изготовлению оберегов от творческой мастерской "Светлица".
Также здесь можно будет приобрести алтайскую продукцию от "Шишка Маркета" и попробовать алтайский травяной чай.
Место силы
12.00 – 15.00 Работа спортивной площадки от магазина Decathlon. Здесь дети и взрослые смогут поучаствовать в перетягивании каната, стрельбе из лука, соревнованиях в ловкости и гиревому спорту.
А еще в этот день будут работать зоны от партнеров:
12.00 – 14.00 Фотозона с собаками хаски от компании "Сибирские сети",
12.00 – 15.00 Фотозона с призами от "Бинбанка",
12.00 – 15.00 Огромная раскраска от компании "Алгоритм".
Ждем вас 26 февраля в 12.00 в парке "Лесная сказка"!
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