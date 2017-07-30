Масштабный пожар у Волгограда сняли с беспилотника

29 июля стремительный пожар, бушевавший вдоль западной окраины Волгограда, сняли с высоты птичьего полета.
Пожар в считанные минуты он охватил дачные поселки. На какое-то время смог накрыл федеральную трассу Москва- Волгоград.
По словам очевидцев, когда огонь вспыхнул и начал подбираться к жилым домам, оказалось, что тушить его нечем, в поселке Гумрак, где разгулялась стихия, уже 3 дня нет воды, пишет местный портал "Блокнот Волгограда".
Пожарным помогали местные мальчишки, которые нашли какой-то кран с водой и таскали воду в ведрах.
Сильное возгорание растительности произошло 29 июля в поселках Гумрак и Россошки под Волгоградом. Огонь дошел до Дзержинского района города и угрожал населенным пунктам. К 18.00 пожарным удалось локализовать возгорание.
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