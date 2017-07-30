Масштабный пожар у Волгограда сняли с беспилотника

109
Сегодня, 12:27.
Происшествия

29 июля стремительный пожар, бушевавший вдоль западной окраины Волгограда, сняли с высоты птичьего полета.  

Тушение пожара.
Тушение пожара. Фото: 04.mchs.gov.ru.

Пожар в считанные минуты он охватил дачные поселки. На какое-то время смог накрыл федеральную трассу Москва- Волгоград.

По словам очевидцев, когда огонь вспыхнул и начал подбираться к жилым домам, оказалось, что тушить его нечем, в поселке Гумрак, где разгулялась стихия, уже 3 дня нет воды, пишет местный портал "Блокнот Волгограда".

Пожарным помогали местные мальчишки, которые нашли какой-то кран с водой и таскали воду в ведрах.

Сильное возгорание растительности произошло 29 июля в поселках Гумрак и Россошки под Волгоградом. Огонь дошел до Дзержинского района города и угрожал населенным пунктам. К 18.00 пожарным удалось локализовать возгорание.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров