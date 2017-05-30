Россиянам напомнили о рисках при поездках в Черногорию

"В условиях, когда в Черногории продолжается нагнетание антироссийской истерии на фоне общего регресса двусторонних отношений, вынуждены настоятельно рекомендовать российским гражданам дважды подумать, прежде чем ехать в эту страну", — подчеркнула Захарова.

Ростуризм также рекомендовал россиянам, которые планируют поездки в Черногорию, учитывать обстановку в этом государстве и возможные риски.

"Федеральное агентство по туризму также настоятельно призывает туроператоров, реализующих туры в Черногорию, предупреждать клиентов об угрозах, с которыми они могут столкнуться во время пребывания на территории этой страны. Мы обращаемся к туроператорам с призывом ставить во главу угла не сиюминутные экономические интересы, а безопасность своих клиентов, которые могут столкнуться в Черногории с серьезными угрозами", — говорится в сообщении, пишет mskagency.ru.

Ранее сообщалось, что на фоне спровоцированного Подгорицей резкого спада двусторонних отношений, ожидаемого в ближайшее время оформления членства Черногории в НАТО, инициативного решения черногорских властей о полномасштабном присоединении к санкциям Евросоюза против России, отмечался всплеск антироссийской истерии в этом государстве. Фиксировался рост негативного отношения к российскому бизнесу и гражданам. Не исключались возможные провокации, задержания по сомнительным мотивам, попытки выдачи граждан России третьим странам.