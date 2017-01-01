Массовую отставку генералов МЧС объяснили реформой

С каждым из руководителей будет проведена беседа и их кандидатуры будут рассмотрены на другие должности в системе МЧС. Тех, кто достиг предельного или пенсионного возраста после всех предусмотренных законом процедур с почетом проводят на пенсию, но при желании они смогут продолжить работу во Всероссийском добровольном пожарном обществе, в Общероссийской общественной организации "Российский союз спасателей" и т.д.