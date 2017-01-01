Массовую отставку генералов МЧС объяснили реформой

2 февраля Владимир Путин своим указом снял с должностей 17 высокопоставленных чиновников МЧС, МВД и Следственного комитета. Из низ 13 генералов МЧС. В ведомстве объяснили эти увольнения тем, что они связаны с оптимизацией работы ведомства.
По данным пресс-службы МЧС, министерство переходит на трехуровневую систему управления, в рамках которой и были освобождены от должностей руководители Дальневосточного, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского региональных центров. Это произошло в результате укрупнения Сибирского, Центрального и Южного центров МЧС, сообщили в ведомстве, пишет РБК.
Из сообщения пресс-службы ведомства:
С каждым из руководителей будет проведена беседа и их кандидатуры будут рассмотрены на другие должности в системе МЧС. Тех, кто достиг предельного или пенсионного возраста после всех предусмотренных законом процедур с почетом проводят на пенсию, но при желании они смогут продолжить работу во Всероссийском добровольном пожарном обществе, в Общероссийской общественной организации "Российский союз спасателей" и т.д.
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